Sánchez ofrece «refundar» el PSOE para que sea primera fuerza y no tercera

El ex secretario general del PSOE y aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, ha dicho hoy que con su candidatura pretende que su partido "renazca", "se refunda" y "vuelva a liderar la izquierda" y ha advertido de que, en cambio, si gana Susana Díaz, pasará a ser la tercera fuerza política.

"El PSOE se juega en estas primarias ser primera fuerza o tercera", ha sostenido Sánchez esta noche en una entrevista en Telecinco, en la que ha subrayado que "todas las encuestas" reflejan que sus votantes prefieren "de forma abrumadora" la opción que él representa a la de otras candidaturas.

En la entrevista, también ha señalado que la presidenta andaluza y él representan "dos modelos distintos, pero no antagónicos", es decir, que "pueden convivir" dentro del PSOE.

Seis meses y medio después de su renuncia a la Secretaría General en el Comité Federal del pasado 1 de octubre, se ha referido a ella como un "derrocamiento de una parte de los dirigentes socialistas para facilitar el gobierno a la derecha" y ha apuntado que en las primarias del 21 de mayo los afiliados tendrán la "oportunidad de refrendar ese proyecto impuesto por las bravas el 1 de octubre" o de apostar por él para "volver a ser el partido de la izquierda".

Tras reconocer que en lo personal aquel día fue "muy duro", ha insistido en que lo principal es que los afiliados "reconstruyan" ahora con su voto la "unidad entre las bases y su dirigencia" y la "credibilidad con sus votantes".

A tres días de que comience el plazo de recogida de avales, ha rechazado plantear las primarias como un "choque de trenes", al tiempo que ha arremetido contra "lo que representa la gestora y encabeza Susana Díaz", que es "dejar al PSOE en tierra de nadie".

Ha argumentado a este respecto que, si Rajoy saca adelante los presupuestos sin el apoyo del PSOE, se "demostraría lo absurda que fue la abstención" para facilitar su investidura, dado que había una mayoría alternativa, como él siempre sostuvo.

La entrevista de hoy es la segunda que Sánchez ofrece a un medio de comunicación desde que anunciara su candidatura el pasado 28 de enero y desde su polémica aparición en la Sexta hace cinco meses y medio tras renunciar a la Secretaría General y a su escaño en nombre del "no es no" a la investidura de Rajoy.

En ella ha asegurado que "nunca se ha movido por la ira" y ha prometido "lealtad" gane o pierda el 21 de mayo, porque "nadie sabe como yo lo que es estar permanentemente cuestionado en lo interno".

También ha calificado de "duro en lo personal" que sus colaboradores de confianza apoyen ahora la candidatura de Patxi López, y les ha advertido de que "en lo político se equivocan", porque en estas primarias "solo hay dos opciones".

Tras insistir en que la decisión de abstenerse a la investidura de Rajoy se tomó "de espaldas a los afiliados", ha renovado su compromiso de someter a la militancia los acuerdos poselectorales y ha atribuido a los "clichés que se utilizan en las campañas" su supuesta "radicalización" y cercanía a Podemos.

"Yo no soy presidente por el voto contrario de Pablo Iglesias", ha recordado, y ha replicado a los que le acusan de eso que no cree que los barones socialistas que gobiernan gracias a acuerdos con Podemos se hayan "podemizado", igual que no cree que ni Patxi López ni Susana Díaz se han "derechizado" por haber pactado en su momento con el PP y Ciudadanos, respectivamente.

El ex secretario general no ha evitado referirse a las grabaciones "obscenas" que se han difundido del número dos del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, hombre de confianza de Díaz, "diciendo que el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, le llamó par informarle de unos acuerdos (de Sánchez con los independentistas) que nunca existieron".

También ha criticado el "Tramabús" fletado por Podemos, ya que le "repugna", ha dicho, que se vincule al expresidente Felipe González con tramas de corrupción como las de Bárcenas y Gürtel.

"Se puede denunciar la corrupción sin cuestionar honorabilidad de Felipe", ha afeado al partido de Pablo iglesias, al que ha acusado de estar "más pendiente de que no gobierne la izquierda que de que no gobierne la derecha".