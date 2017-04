La desolación en el circuito Fernando Alonso era máxima. Corredores, familiares y miembros de la organización de la prueba caminaban cabizbajos por las instalaciones. Las lágrimas surcaban las mejillas de pequeños y mayores. La pérdida de Gonzalo Basurto ha supuesto un golpe tremendo entre la comunidad del karting. "Era muy bueno; siempre se reía", recordaba ayer una familia que se desplazó con su hijo a Asturias para que participara en la prueba.

"Era muy alegre y, cuando se bajaba del kart, su pasión era el fútbol", apuntaba un compañero. De hecho, jugaba en el Villarcayo Nela, el equipo de su pueblo. Cuatro psicólogos de la Asociación para la Intervención Psicológica en Urgencias, Emergencias, Crisis y Desastres (Asinpec) y Transinsa -empresa que gestiona las ambulancias en Asturias- se desplazaron hasta las instalaciones de La Morgal para atender a todos aquellos que precisaban apoyo. Las preguntas más frecuentas eran formuladas por los padres y estaban relacionadas con la mejor manera de afrontar las reacciones de los menores.

"Hay niños que están más afectados, que lo expresan de manera más abierta que otros", explicó Daniel Fernández, uno de los psicólogos. Especial cuidado tuvieron con el compañero con el que había chocado para evitar que le surgiera un sentimiento de culpa. Corredores y organizadores guardaron un minuto de silencio en la línea de salida en memoria de Gonzalo. Hasta dentro de dos semanas, la quietud reinará en el circuito, que ayer permaneció cerrado en señal de luto.

"Un golpe duro"

El presidente de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias (FAPA) también estaba visiblemente afectado. "Es un golpe duro. Es un niño de once años, qué se puede decir, es una desgracia y no se puede hacer nada por ello", lamentó Carlos Márquez. Aunque reconoció que "el riesgo cero no existe" en el automovilismo, aseguró que una tragedia así nunca es esperable. "Ha sido una fatalidad", indicó. Asimismo, Márquez quiso enviar "mucho ánimo" y sus condolencias a la familia de Gonzalo.