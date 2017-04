El PP replica a Podemos que deje de «hacer el ridículo»

Con la certeza de que la moción de censura de Podemos no tiene visos de prosperar, el PP ha retado a Pablo Iglesias a presentarla: "Ya está tardando". El portavoz parlamentario de los populares recuerda que con 35 diputados es suficiente para promover la iniciativa, aunque entiende que el problema está en construir después un programa alternativo de gobierno. De ahí que Rafa Hernando haya exigido "seriedad": "España no está para charlotadas, me gustaría que Podemos dejara de hacer el ridículo".

Para el PP, la moción tan sólo forma parte de la estrategia habitual del tercer partido político. “Ya hemos visto lo que hace Podemos en la Cámara. ¿Iniciativas? Pues prácticamente, cero pelotero. Eso sí, numeritos, todos los días”, ha incidido Hernando. Y del mismo modo, considera “una extravagancia” comparable al anuncio de Iglesias que Pedro Sánchez reclame la dimisión de Mariano Rajoy. “La presentación de la moción de censura de Podemos puede ser que tenga mucho que ver con la estrategia del señor Sánchez -ha apuntado-; me da la sensación de que el señor Sánchez cualquier día aparece en Podemos”.

Los populares aseguran sentir tan sólo una inquietud, que Pablo Iglesias además de contactar con el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, haya hablado con el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González. “Se presenta una moción de censura por la presunta intromisión del Gobierno en el poder judicial para a continuación confesarnos que lo han hablado con el presidente de Jueces para la Democracia; no sé si pretenden incorporar a su programa de gobierno un sistema judicial parecido al de Venezuela”, ha reprochado Hernando.