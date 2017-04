Rajoy recurre a la ironía: «Yo no voy a presentar ninguna moción de censura contra Iglesias»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ironizado este sábado sobre la moción de censura contra él anunciada por Pablo Iglesias y ha asegurado que él no va a presentar ninguna contra el líder de Podemos porque no le conviene.

Rajoy se ha referido a ese anuncio en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bruselas tras la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que acordó las líneas de negociación con el Reino Unido para hacer efectivo el 'Brexit'.

Ante las preguntas de los periodistas, el jefe del Ejecutivo ha explicado que ha estado muy atento al anuncio de Iglesias y ha visto que ahora va a consultar entre sus afiliados si presenta o no la moción de censura. "Yo he decidido que no voy a hacer ninguna moción de censura contra Iglesias. No me conviene y, por tanto, tampoco consultaré a nadie de mi partido", ha señalado.