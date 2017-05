El independentismo pide ayuda a la ONU con el referéndum

Entidades soberanistas catalanas han enviado una carta a la ONU para que dicte una resolución que inste al Gobierno central a que no ponga obstáculos a la celebración de un referéndum sobre la independencia. Según el escrito trasladado a la oficina de la ONU en Ginebra y dirigida al secretario general del organismo internacional, Antonio Guterres, organizaciones secesionistas como Soberanía y Justicia, la Comisión por la dignidad, el Grupo de estudios políticos o la Plataforma de Esquerres per la independencia reclaman la intervención de la ONU, pues a su juicio el Estado español inclumple tratados internacionales al no reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña.

Se trata en concreto de una solicitud de apertura de expediente de verificación para la adopción de la correspondiente resolución por "vulneración" por parte del Reino de España del "derecho del pueblo catalán de celebrar un referéndum vinculante para la libre determinación, prevista en el artículo 1.2 de la Carta fundacional de la ONU", según el documento remitido.

Los soberanistas entienden que el referéndum debe acabar "definitivamente con el conflicto Cataluña/España y las vulneraciones de los derechos de los catalanes a disponer de un Estado propio". Las entidades que firman el documento reclaman asimismo que España "acepte la secesión pacífica, ordenada y equitativa del territorio catalán en caso de voto favorable a la independencia y que no haga servir medidas coercitivas, la represión y la violencia y la utilización de los tribunales para resolver las diferencias políticas". Las entidades son conscientes de que el recorrido de su peticion es complicada y han admitido que solo su admisión a trámite ya sería un éxito y un toque de atención.

Alfredo Bienzobas, de la plataforma de Esquerres per la independencia ha afirmado que el Gobierno central no podrá impedir la celebración del referéndum. "Si nos mandan los tanques, aún tendrán que mandar más para impedir" la consulta.