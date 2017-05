El independentismo buscará el aval internacional para el referéndum en la Comisión de Venecia

El Parlamento de Cataluña ha aprobado esta mañana, con los votos de Junts pel Sí y Catalunya sí que es Pot y la abstención de la CUP, instar al Gobierno catalán a que busque el aval de la Comisión de Venecia para poder celebrar el referéndum.

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, que asesora a los Estados miembros en asuntos constitucionales y en materia de referendos.

Los soberanistas se han comprometido "a poner en marcha las iniciativas oportunas para disponer del asesoramiento, reconocimiento y aval" de este organismo, en cuanto a las condiciones que debería cumplir la convocatoria del referéndum, cumpliendo así con los requisitos establecidos en su código de buenas prácticas.

Según Joan Coscubiela, de Catalunya sí que es Pot, "los criterios de la Comisión de Venecia son de sentido común democrático", y en consecuencia cualquier convocatoria de referéndum "debe cumplir con sus requisitos", entre otros "una norma legal que la ampare" y "un censo electoral previo".

La CUP se abstiene

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha recordado no obstante que el primero de los requisitos que formula la Comisión de Venecia es que "los referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley que emane de ella no lo estipula". "Cualquier referéndum debe ajustarse a derecho y, si no, no podrá contar ni con nuestro apoyo ni con nuestra participación", ha señalado.

La CUP se ha abstenido en la votación al considerar que "no hay que pedir permiso ni al Estado ni a la Comisión de Venecia" para celebrar el referéndum.