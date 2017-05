Confirmada la libertad para el investigado por el crimen de la viuda de Vicente Sala

La sección décima de la Audiencia de Alicante ha desestimado los recursos interpuestos por la Fiscalía y la acusación particular contra la decisión del juez instructor de dejar en libertad bajo fianza de 150.000 a Miguel López, investigado por el crimen de Mari Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala, y yerno de la víctima.

López permaneció en prisión provisional desde el 10 de febrero hasta el pasado 20 de marzo como presunto autor de los dos disparos que causaron la muerte de su suegra el 9 de diciembre de 2016 en el concesionario Novocar, que él gestionaba. La sala considera que los argumentos de las partes "no desvirtúan la acertada decisión del juez instructor, que sólo en supuestos de arbitrariedad o manifiesto error debiera ser objeto de revocación en esta alzada", según señala en la resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia.

A ello añade que "no persisten intereses constitucionalmente legítimos que justifiquen la adopción de la prisión provisional" y que los distintos fines que pretende salvaguardar dicha medida cautelar para la buena marcha del proceso "están, en este momento procesal, suficientemente garantizados con las medidas menos invasivas ya adoptadas". La Audiencia rechaza también la petición del fiscal para que se le prohibiera al investigado comunicarse con los empleados, trabajadores y subordinados del concesionario, donde ya tiene prohibido acercarse por orden del instructor.

Podrá acercarse a la finca familiar

La sala desestima además la solicitud de la acusación particular, que representa al hijo de la víctima, para que el investigado, que es el marido de su hermana, no pudiera acercarse a determinadas zonas de la finca familiar. Considera que esta solicitud responde a "una mera conveniencia personal para conjurar "riesgos potenciales" e "hipotéticos daños morales, y no intereses de protección de la víctima estrictamente necesarios por lo que no deben ser acogidos".

Con esta resolución, la Sala confirma la decisión del juez titular del juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, que ya acordó a principios de abril mantener en libertad a López y desestimar los recursos contra el auto que dictó su salida de prisión.