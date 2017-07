«No me alegra la muerte de un torero»

a sea por desprecio o por exceso de mimo rara vez el ser humano entabla una relación equilibrada con los animales. Silvia Barquero, madrileña de 43 años, casada, sin hijos, pero con cinco mascotas, preside el Partido Animalista (Pacma), es vegana y su objetivo en la vida es evitar que los animales sufran, igual que Clarice Starling (Jodie Foster) necesitaba silenciar los chillidos de los corderos... Barquero acaba de resumir sus 15 años de activismo en el libro ‘Animales. La revolución pendiente’, prologado por Dani Rovira.

– Conozco a un gran amante de los animales que ha castrado a su perro.

– Nosotros somos partidarios de medidas de control poblacional de animales abandonados.

– ¿El amor a los animales pasa por cortarles los testículos?

– La esterilización es un método recomendado por los veterinarios. En España se abandonan unos 150.000 animales al año. Lo mejor para evitar ese sacrificio masivo es la esterilización. Ellos además no lo viven como algo negativo.

– ¿Se lo ha preguntado?

– Lo sé. Todos mis animales están esterilizados. Llámelo castrar si quiere. Es una cuestión de responsabilidad. Convivo con cuatro gatos y con un perro. Y al perro le quitaron los testículos. Lo consulté con mi veterinario y es beneficioso. Mi objetivo es acabar con el sufrimiento de los animales.

– ¿Sufre una mascota cuando la visten ridículamente o tiene que aguantarse sus necesidades?

– Yo no les pongo a mis animales chaquetitas ni lacitos. Convivo en un entorno rural y con los que he recogido de la calle, un perfil social que cada vez abunda más.

– ¿Es inevitable que el hombre abuse de los animales?

– La expresión máxima de ese abuso es la ganadería industrial: mantener a cientos de miles de cerdos hacinados en granjas en las que no se pueden mover ni ver la luz del sol o a gallinas obligadas a vivir en el espacio de un folio. España es el primer productor de cerdos de Europa. A los pobres cochinillos les amputan los testículos.

– ¿No decía que la castración...?

– No es lo mismo. Se les amputa sin anestesia, con unas tenazas. Una auténtica barbarie.

– ¿Qué ve en un encierro de San Fermín?

– Veo sufrimiento, tortura y muerte, porque esos toros corren hacia la muerte.

– ¿Ha visitado alguna ganadería de bravo?

– He debatido con ganaderos, toreros...

– Y habrá notado que quieren a sus animales.

– Pero es un amor mal entendido. Yo a mi perro no lo mataría a espadazos.

– Hay quien celebra la muerte de un torero. ¿Se puede ser animalista de verdad odiando a los de tu propia especie?

– Es una actitud que no comparto. No gano nada con la muerte de un torero y nunca me he alegrado.

– ¿Nunca ha matado una mosca?

– Ja, ja, ja... Le diré, desde el corazón, que cuando camino trato de no pisar las hormigas.

– La naturaleza es un inmenso matadero. Los animales comen animales.

– También hay animales que se comen a sus crías. No creo que los animales sean el ejemplo ético que debamos seguir.

– No es ética. Es equilibrio ecológico.

– Ya, pero el ser humano hace mucho que abandonó la naturaleza.

– Sin embargo, cuando estaba integrado en ella, cazaba.

– Es verdad. Eso lo comparto. Pero yo vivo integrada en este sistema y voy al supermercado y allí decido si compro un filete o una hamburguesa vegetal.

– ¿Hasta dónde llega su ambición política?

– Creo que vamos a tener representación en las próximas europeas. Estamos en un momento muy dulce.

– ¿Algún político es animalista de verdad?

– Se fotografían con su perro, pero solo para obtener votos.