La Audiencia Nacional cambia al tribunal que juzgará la presunta 'caja B' del PP El magistrado Julio de Diego. / J. L. Pino (Efe) Julio de Diego, el juez que acordó la testifical de Rajoy, queda fuera de la sala por un cambio de normas en el turno de reparto MATEO BALÍN Madrid Martes, 28 noviembre 2017, 22:11

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, presidida por José Ramón Navarro, ha acordado modificar la composición del tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal encargado de juzgar las próximas piezas del 'caso Gürtel', entre ellas la presunta 'caja B' del PP a través de los llamados 'papeles de Bárcenas'.

La principal novedad es que quedan fuera los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego, según han informado fuentes jurídicas. Éste último fue clave para decantar la balanza y acordar la testifical del presidente Mariano Rajoy en el juicio de 'Gürtel' recientemente finalizado junto a su compañero José Ricardo de Prada, el único de los tres que se mantiene en el tribunal.

Más información Perfil: El juez discreto que decantó la balanza

A este juez se unirán la nueva presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Dupla, y Juan Pablo González, que será el ponente de las próximas sentencias. Esta decisión ha llegado después de que Rodríguez Dupla propusiese unas nuevas normas para el reparto de ponencias y composición de tribunales al llegar a la Presidencia de la Sección Segunda.

Esta magistrada sustituye a Concepción Espejel, la actual presidenta de la Sala de lo Penal que fue apartada del tribunal de 'Gürtel' al ser recusada por las acusaciones populares y la Fiscalía, ya que su cercanía a los populares comprometía su independencia.

Causas «especialmente sensibles»

Según el acuerdo adoptado por unanimidad el pasado 20 de noviembre, estas propuestas no fueron compartidas por los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Presentaron unos escritos solicitando que se fijasen otros criterios que garantizasen "la permanencia de la composición del tribunal en los procedimientos especialmente sensibles" como es, según señalan, el de la presunta 'caja B' del PP.

En este sentido, indicaron que era aconsejable que se mantuviesen los tribunales ya compuestos, pero la Sala de Gobierno considera que esta queja no es "admisible" porque la formación de los tribunales no se puede hacer distinguiendo entre "causas de especial sensibilidad y las que no sean, porque la ley no contempla dicha distinción". Asimismo, subraya que la composición de las secciones "varía necesariamente en el tiempo", ya que se producen ceses por diversas causas, como incorporaciones, que es lo que ha ocurrido en este caso.

La Sala de Gobierno justifica esta recomposición porque "si no se hiciera así, se petrificarían los tribunales y se haría imposible un reparto equilibrado". En la Sala de Gobierno están el presidente de la Audiencia José Ramón Navarro, la presidenta de la Sala Penal Concepción Espejel o el presidente de la Sala Social Ricardo Bodas.