‘El Bigotes’ ante el Parlamento: «Yo iba a diario a Génova» 02:43 Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. / Efe La mano derecha de ‘Correa’ confiesa en la comisión de investigación sobre el PP que tuvo un trato cercano, pero no íntimo, con Rajoy durante once meses MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 20 febrero 2018, 15:13

“Yo iba diario a Génova”. Álvaro Pérez, 'El Bigotes', mano derecha de Francisco Correa, ha dejado claro ante la comisión parlamentaria que investiga las cuentas del PP que durante años trabajó codo con codo con los principales responsables del partido, entre ellos el propio Mariano Rajoy.

“Los he tratado a todos, pero no en reuniones, en los actos (electorales)”, ha confesado Pérez, que ha revelado datos de su relación personal con el ahora presidente del Gobierno, que siempre ha negado que conociese a ‘El Bigotes’ más allá de verle en los mítines. “Tampoco era una relación de ¿Qué pasa Mariano? ¿Cómo éstas? ¿Cómo has dormido?”, ha apuntado el compareciente, quien, no obstante, ha remarcado que durante “once meses” sí que trató en persona a Rajoy. Una relación que fue más cercana –ha apuntado- durante el viaje que realizó con el hoy jefe del Ejecutivo a finales de 2003. Según Pérez, incluso acompañó a Barcelona a cambiarle las gafas a una óptica de Madrid, junto a su entonces jefa de Gabinete, Belén Bajo.

“Cuando tú pasas de ser humano a apestado, es lógico (que te nieguen)”, se ha lamentado refiriéndose a que ni Rajoy ni la mayoría de la cúpula del PP admite haber tenido relaciones cercanas con él. ‘El Bigotes’ se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Valdemoro por el caso de los contratos de 'Gürtel' para los espacios de la Generalitat Valenciana en Fitur. El preso, no obstante, ha tenido permiso para acudir en persona al Congreso de los Diputados. Pérez actualmente está siendo juzgado por la rama valenciana de Gürtel.

‘El Bigotes’, según su declaración ante los diputados, comenzó a trabajar para el PP en el año 1991 o 1992, tras conocer a Francisco Correa. El compareciente ha confesado que fue Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, el que le presentó al líder de ‘Gürtel’.

“Los empresarios pagaban (los actos del PP) con alegría y felicidad”, ha espetado en la comisión, antes de señalar que “con la empresa de Correa ha trabajado el PP de toda España”, porque hacía mítines en todas las provincias del país. “Ahora veo a portavoces del PP que insultan con mucha facilidad. Son muy jóvenes y no tienen ni la más remota idea de que ocurría antes de que ellos aterrizaran. Llevamos diez años de Gürtel. Algún día se sabrá la verdad de la Gürtel”, ha vaticinado.