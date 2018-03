Camps: «Costa me aseguró que las cuentas del PPCV estaban perfectamente ordenadas» Francisco Camps llega a la Audiencia Nacional. / Efe El expresidente de la Generalitat testifica en el juicio por la financiación de los populares valencianos y descarga la responsabilidad en su ex número dos MATEO BALÍN Madrid Miércoles, 7 marzo 2018, 13:51

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha pisado por vez primera la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio por la presunta financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), que él mismo presidió entre 2002 y 2011. Su presencia fue pedida por la defensa del acusado Vicente Rambla y no está siendo un mero trámite, ya que la incriminación que Ricarco Costa (que se enfrenta a casi ocho años de cárcel) hizo contra él ha convertido el interrogatorio en la piedra de toque de esta vista oral.

Como era de esperar, Camps ha negado la mayor ante el juez José María Vázquez Honrubia y se ha sacudido las acusaciones de que él y Juan Cotino, expresidente de Las Cortes Valencianas, controlaban la financiación irregular del partido y ordenaban el sistema de pagos electorales por parte de los empresarios contratistas arrepentidos.

La defensa de Rambla le ha preguntado por la contabilidad del PPCV y Camps ha descargado la responsabilidad en Costa. “ El secretario general era el máximo responsable. Orgánicamente es el que mantiene la vida económica del partido. No despaché con él cuestiones económicas. Esa conversación no existió. El señor Costa no me dio cuenta de ninguna irregularidad si no que cuando saltó esta cuestión en El País, llamé a Costa y me dijo que todo eran falsedades y que todo estaba perfectamente ordenado. Le pedí que fuera al partido a Madrid a explicar este asunto y máximo nivel de transparencia sobre este asunto”, ha declarado Camps.

En su condición de testigo y con obligación de decir verdad, Camps ha acotado muy bien sus respuestas porque la Fiscalía ha estado especialmente expectante ante cualquier renuncio en su intervención.

Delitos prescritos

La razón es que, un día después de declarar Costa, Anticorrupción anunció que decidirá si investiga a Camps por presunta malversación de caudales públicos una vez que concluya la prueba testifical y documental propuesta por las partes en el juicio. Solo sería por este delito, porque el expresidente de la Generalitat entre 2003 y 2011 no ha sido acusado en ningún momento en esta pieza del 'caso Gürtel', por lo que los delitos que ahora se juzgan -falsedad documental y delito electoral- estarían prescritos para él.

En cambio, sí seguiría vigente la malversación de caudales públicos por la campaña electoral de 2008, en el caso de que los empresarios arrepentidos admitieran que a cambio de hacer pagos en B al PP valenciano recibieron contratos amañados por parte de la Generalitat.

El pasado 23 de febrero, Camps conoció una nueva investigación judicial tras las dos causas abiertas por la gestión de los derechos y la construcción del circuito de Fórmula Uno en la ciudad de Valencia. En este caso fue por una pieza separada de 'Gürtel', la relacionada con los contratos de la fundación creada para la visita del Papa Benedicto XVI a la capital del Turia en julio de 2006.

El que fuera presidente de honor de aquella fundación está imputado por delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos junto a otras nueve personas, entre ellas Juan Cotino, que también declarará como testigo este miércoles en la Audiencia Nacional.