Coalición Canaria revela que Cs pide votos para otra moción Ana Oramas. / Efe Oramas advierte de que no le «utilizará nadie» para una propuesta sustentada en intereses electorales y cree que la iniciativa del PSOE «no tiene ninguna posibilidad de salir» NURIA VEGA Madrid Lunes, 28 mayo 2018, 13:13

Coalición Canaria no respaldará ni la moción de censura de Pedro Sánchez ni la que pueda intentar promover Ciudadanos para la convocatoria inmediata de elecciones. «El señor Albert Rivera ya me está mandando mensajitos de que le faltan tres votos y de que si nosotros le apoyaríamos para tener en este país una tercera moción de censura la semana que viene. ¿Pero qué es esto? A mí no me utiliza nadie», ha advertido Ana Oramas en los pasillos del Congreso.

A su juicio, los movimientos de PSOE y Ciudadanos nada tienen que ver con la regeneración, sino que responden a sus propios intereses electorales e insiste en que «el fin no justifica los medios». Entiende la diputada de Coalición Canaria que la censura que promueve Pedro Sánchez implica conformar un Gobierno «absolutamente inestable» apoyado en Podemos y los «radicales independentistas» y rechaza «llevar al país al caos».

Además, reprocha a Podemos que ahora presione para tumbar a Rajoy cuando no dio su respaldo en 2016 a un Ejecutivo de Sánchez. «Si hay un Gobierno del PP es porque lo consintió Podemos», ha zanjado. Más allá de eso, cree que Rajoy ha comprendido que no podrá repetir como candidato en los próximos comicios. Pero, hasta entonces, su formación sólo estaría dispuesta a embarcarse en una nueva censura si la propuesta es viable y genera estabilidad.