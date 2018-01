El cuerpo de Diana Quer estaba atado y 'lastrado' con ladrillos de hormigón 01:35 EFE En el pozo de la nave de Rianxo donde se encontraba el cadáver se halló una brida que la autopsia determinará si 'El Chicle' empleó para estrangularla o atar sus manos DM . Santander Martes, 2 enero 2018, 19:06

El coronel Francisco Javier Jambrina Rodríguez, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, ha señalado hoy que el cuerpo de Diana Quer, que fue hallado en una nave de Rianxo, estaba «lastrado» con ladrillos de hormigón y había sido «atado» por la cintura y hombros con dos cuerdas.

En una rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Galicia, ha indicado que, al lado de las mismas, había ladrillos de hormigón con el objeto de que el cadáver no saliese a la superficie de ese profundo depósito de agua potable en funcionamiento cuando en el recinto estaba operativa una fábrica de gaseosas.

El lugar, al que José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', guió a los investigadores, es un local privado y cerrado, que no había sido inspeccionado con anterioridad, puesto que solamente se podía acceder al mismo con una orden judicial justificada por una fundada sospecha.

Es por eso que se esperó y que, con toda la información, el pasado fin de semana un perro de rastros biológicos marcó que allí había restos y a continuación ya una cámara submarina detectó el cuerpo, que, según ha contado Jambrina, está «bastante bien conservado», al encontrarse en agua limpia, en la que no hay fauna, tampoco corrientes, y la temperatura es baja y estable.

Se recuperó asimismo de esta especie de pozo el bolso y una brida plástica, acerca de la cual la autopsia, ha avanzado el coronel, determinará si se empleó para estrangularla o atar las manos a la víctima.

Con estos resultados Jambrina ha indicado además, que es «imposible» que la causa de la muerte de la joven se deba a un atropello, como apuntó inicialmente el detenido. De ser así, «en un cuerpo queda algún tipo de rastro», ha explicado, aunque ha insistido en que habrá que esperar a la autopsia. «Los forenses dirán», ha apostillado.

También hoy en esa rueda de prensa, el coronel de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí, ha explicado que el autor confeso del homicidio de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, preguntó a la Guardia Civil en noviembre de 2016, cuando se convirtió en principal sospechoso, por qué lo seguían los agente.

consultó a un agente su duda, pues «pretendía saber» qué conocían los investigadores que se ocupaban de esta desaparición.

Tras hacer hincapié en esta cuestión, ha comentado Corbí que el 30 de noviembre fueron citados a declarar como testigos él y su mujer y que, en esa declaración, el arrestado se equivoca y dice que no estaba en A Pobra; su mujer le mantiene la coartada y asegura que estaba con él, aunque el teléfono de la mujer esa noche se mantiene en casa. «Empezamos a dudar», ha dicho.

Y tal sensación se incrementó cuando Abuín Gey dejó un teléfono para su análisis, pero no era el suyo, y no fue hasta más tarde cuando entregó a la Guardia Civil el que se buscaba, aunque «reseteado», por lo que «sigue siendo un elemento de sospecha». Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2017 cuando los agentes tuvieron claro, y sin «ninguna duda», que José Enrique Abuín Gey era el supuesto responsable de la desaparición de la chica madrileña.

El padre de la joven pide una condena «ejemplar»

El empresario Juan Carlos Quer ha pedido hoy una condena que sea «ejemplar» para el culpable de la muerte violenta de su hija mayor, y ha apelado a la ética profesional para que la «dignidad e intimidad» de Diana y de toda su familia sea «respetada», a fin de evitar que el dolor sea «mayor» con las numerosos noticias «que surgirán en los próximos meses».

En estos momentos, con el principal sospechoso en el penal coruñés de Teixeiro, reconoce Juan Carlos Quer que no puede dejar de acordarse de «todas las madres y padres, de todas las familias, que tienen a un ser querido desaparecido», porque «son miles de casos en toda España» con lo que comparte su dolor.

Juan Carlos Quer pide que, si se demuestra la autoría del crimen, todo concluya con «una condena que sea ejemplar y que sirva al menos para que el culpable no pueda volver a cometer horribles crímenes contra otras mujeres».

Ha destacado tu «total confianza» y su «agradecimiento absoluto y eterno» desde el primer día en la Guardia Civil y en todo el equipo de investigadores que han trabajado «sin descanso» para poder esclarecer qué sucedió con Diana.

También agradece las muestras de cariño y apoyo «que yo, y mi familia, hemos recibido a lo largo de todos estos meses, así como para todos aquellos ciudadanos que han colaborado desde la desaparición de mi hija» y el interés mostrado por los medios de comunicación así como tratamiento profesional que en general se ha hecho del caso.

La hermana menor de Diana, Valeria Quer, ha mostrado en sus redes sociales el dolor y repulsa hacia el crimen cometido por 'El Chicle'