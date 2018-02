Detenidos dos españoles por intentar entrar en instalaciones militares en Serbia Fueron arrestados tras intentar entrar en un arsenal en el monte Fruska Gora EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 21 febrero 2018, 08:19

Las autoridades de Serbia han anunciado la detención de ocho extranjeros, entre ellos dos españoles, cuando intentaban entrar o hacer fotografías y vídeos de instalaciones militares en varias ciudades del país.

La Policía Militar arrestó a estas ocho personas en la capital, Belgrado, y las localidades de Vrdnik y Petrovaradin, así como en el monte Fruska Gora, según ha informado la agencia serbia de noticias Tanjug.

Fuentes de Inteligencia han detallado que los estadounidenses fueron detenidos junto a dos ucranianas en Belgrado cuando intentaron hacer una grabación con un dron en la antigua sede central del Ejército. Asimismo, un británico y un afgano fueron detenidos tras entrar en una instalación militar abandonada en Petrovaradin, mientras que los otros dos detenidos portaban pasaporte español y fueron arrestados tras intentar entrar en un arsenal en el monte Fruska Gora.

La portavoz de la Fiscalía, Tatjana Sekulic, ha anunciado la apertura de una investigación "para intentar determinar qué ha pasado y cómo", agregando que por el momento no se han presentado cargos contra los detenidos. La Embajada ucraniana en Belgrado ha señalado que las dos ucranianas han sido liberadas. Las autoridades de España, Reino Unido y Estados Unidos no se han pronunciado por el momento, mientras que Afganistán no cuenta con legación diplomática en el país europeo.