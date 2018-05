ERC asegura que hoy no habrá toma de posesión de los nuevos consejeros catalanes Esquerra insta a las futuras consejeras Jordà y Capella a priorizar la votación de los presupuestos a su toma de posesión como consejeras CRISTIAN REINO Miércoles, 23 mayo 2018, 10:37

Esquerra ha dado esta mañana por hecho que a lo largo del día de hoy no habrá toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno de Quim Torra. El Ejecutivo central sigue sin publicar en el DOGC el nombramiento de los nuevos consejeros, por lo que hoy no podrían prometer sus cargos, salvo que la Generalitat busque un gesto de desobediencia. Torra, de hecho, no ha suspendido aún el acto, aunque el Palau de la Generalitat no ha convocado formalmente la ceremonia ni aparece en la agenda del presidente de la Generalitat. Está a la espera de que el Gobierno central responda el requerimiento que envió ayer el Palau de la Generalitat, instándole a publicar los nombramientos y a aclarar las razones por las que no lo ha hecho aún.

El diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha confirmado esta mañana en TV-3 que las diputadas Teresa Jordà y Ester Capella, que han sido designadas como futuras consejeras, no han sido convocadas para tomar posesión hoy. Además, Tardá ha apuntado que la prioridad para ellas es estar hoy en la votación de los presupuestos, para intentar tumbar las cuentas del Gobierno central.

La toma de posesión puede esperar, según Tardá, que ha instado a Torra a renunciar a nombrar consejeros en prisión o huidos en el extranjero. El presidente de la Generalitat, en cualquier caso, afirmó ayer que no tiene intención, a día de hoy, de cambiar los consejeros. El juez del Supremo, Pablo Llarena, vetó ayer la asistencia de Jordi Turull y Josep Rull en el acto de toma de posesión y no les autorizó un permiso para salir en libertad.

Candidatura del PDeCAT

La candidata del PDeCAT a la Alcaldía de Barcelona, Neus Munté, y la presidenta del partido en la ciudad, Mercè Homs, se reunirán este miércoles en Berlín con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para tratar la candidatura del partido en Barcelona a las elecciones municipales de 2019.

Según ha informado el PDeCAT este martes en un comunicado, Munté -exconsejera de Puigdemont- y Homs -concejal en el consistorio barcelonés- compartirán ideas para crear una candidatura transversal y aglutinadora para ganar las elecciones.

El encuentro se celebrará después de que el PDeCAT haya anunciado este mismo martes que realizará un congreso del 20 al 22 de julio para actualizar su propuesta ideológica y también para debatir sobre sus liderazgos, pero sin plantear una renovación de la actual cúpula, capitaneada por la propia Munté, Marta Pascal y David Bonvehí.

El Parlament revisa el voto delegado de Comín

Por otro lado, la Mesa del Parlament abordará en su reunión de este miércoles las peticiones de Cs, el PSC y el PP para revisar el voto delegado del exconseller y diputado de ERC Toni Comín.

El 23 de abril, Comín pidió delegar su voto en todos los plenos alegando que entonces le era imposible desplazarse a la Cámara catalana, teniendo en cuenta que la justicia belga le había prohibido salir del país hasta resolver su proceso de extradición a España.

Esta situación cambió radicalmente la semana pasada después de que la justicia belga se pronunciara sobre el asunto y rechazara extraditarle a España, levantando así la prohibición de salir de Bélgica.

Al cambiar esta circunstancia, tanto Cs, como el PSC y el PP registraron peticiones propias dirigidas a la Mesa del Parlament para revisar el voto de Comín, aunque con enfoques distintos.

Cs y el PP piden que directamente se revoque el permiso y se impida que Comín vote en los plenos, mientras que el PSC apuesta por pedir un informe a los letrados del Parlament para que analicen la situación y sean ellos los que propongan una solución.

Los tres partidos constitucionalistas han intentado en varias ocasiones que se impidiera que Comín delegara su voto, pero no lo han logrado nunca porque esa decisión depende de la Mesa, en la que JxCat y ERC tienen mayoría.

Esta situación hizo que Cs pidiera amparo al Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso pero todavía no se ha pronunciado: lo que sí hizo fue descartar la suspensión cautelar del voto de Comín que solicitaba la formación que lidera Inés Arrimadas.

El voto de Comín es esencial para que JxCat y ERC puedan tener mayoría en los plenos sin necesidad del apoyo de la CUP, y no poder delegarlo incidiría en este equilibrio y estaría en peligro la mayoría de los dos grupos que conformarán el Govern.