Granados insiste en que «jamás» ha visto «un solo euro de dinero negro» en el PP

MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Martes, 13 marzo 2018, 15:18

Francisco Granados ha comparecido este martes en el Congreso ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP. Como ya hiciera ante el juez que instruye la 'trama Púnica', el ex secretario general de los populares madrileños se ha desligado de cualquier actividad ilegal y ha insistido en que "jamás" ha visto "un solo euro de dinero negro" en su partido, ni tampoco "esos famosos sobres".

El que fuera exconsejero de la Comunidad de Madrid se ha escondido detrás de su condición de investigado para negar ante sus señorías cualquier respuesta clarificadora sobre cómo se financiaban y organizaban las campañas de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011. "Todo lo que se refiere a la investigación judicial hay que dejarlo al juez instructor y no debe ser objeto de respuesta", ha aseverado.

Y, a continuación, se ha enzarzado uno por uno con los portavoces de los grupos parlamentarios. Al del PSOE, Felipe Sicilia, le ha abroncado por hacer "valoraciones" y le ha acusado de llevar "redactadas las conclusiones antes de empezar". "Esta comisión parece más encaminada a dilapidar y en el linchamiento continuo del PP", ha remarcado.

Preguntado por el socialista sobre su posición en el partido, el antiguo número dos del PP de Madrid ha explicado que se ocupaba de la parte política, de "visitar agrupaciones locales o atender afiliados" y ha negado ser la mano derecha de la que fuera en esos años presidenta del partido en la región. "No me he considerado nunca ni la mano derecha ni la mano izquierda de Esperanza Aguirre", ha insistido.

"Cosas de política"

Los encontronazos de Granados han continuado con el portavoz de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, del que incluso se ha llegado a burlar. "¿A qué achaca usted su caída en desgracia?", le ha preguntado el portavoz morado. "Cosas de la política. ¡Qué le voy a contar a usted, señoría", ha respondido.

Errejón se ha referido además a uno de los escritos de la Fiscalía para referirse a indicios de apropiación de dinero público por parte de Granados y éste le ha acusado de identificarse con el Ministerio Público cuando se habla del PP y no hacerlo cuando "miembros de su partido se van a la cárcel por fabricar bombas y a usted le parece bien".

Asimismo, el ex dirigente del PP de Madrid se las ha visto con el representante de Ciudadanos, Toni Cantó. "Con dos insultos más se garantiza un puesto en las próximas elecciones", le ha llegado a decir Granados, que ha interpelado al diputado sobre si conoce la imputación de dos miembros naranjas en 'Púnica'.

A las cuestiones de Esquerra planteadas por Esther Capella ha respondido atacando la financiación del proceso soberanista y la huída de Carles Puigdemont a Bruselas. Al diputado de Bildu, Oskar Matute, ni si quiera le ha contestado.

Plantón de Marjaliza

Granados estaba citado después de su antiguo amigo, el empresario David Marjaliza, considerados ambos como cabecillas de la 'trama Púnica'. Sin embargo, éste no se ha presentado alegando que tenía una infección en las vías respiratorias. "Confío en que haya un parte de baja más sólido que éste que se ha enviado aquí porque corremos el serio riesgo de que este tipo de situaciones se generalicen", ha señalado el presidente de la comisión, Pedro Quevedo.

Tras una reunión a puerta cerrada, los miembros de la comisión ha señalado la necesidad de convocar rápidamente de nuevo a Marjaliza. Para ello, se estudia la posibilidad de habilitar sesiones de la comisión los miércoles por la tarde, en lugar de que se celebren solamente los martes por la mañana como ocurre hasta ahora. Y citar así al exsocio de Granados para el próximo 21 de marzo, un día después de que lo haga la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. El 10 de abril será el turno Ignacio González y Esperanza Aguirre.

Tanto Granados como Marjaliza están en libertad provisional y son parte fundamental de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la presunta trama corrupta en un sumario que tiene una pieza dedicada a la supuesta financiación ilegal del PP. Un asunto sobre el que ambos se han pronunciado ya en las declaraciones que han ido prestando ante el juez en estos tres años.