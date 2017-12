Localizado el cadáver de Diana Quer tras la confesión de 'El Chicle' 01:54 'El Chicle', tras el registro hoy en su casa. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas Las pruebas determinarán si el asesino confeso dice la verdad cuando asegura que no la violó porque la joven se resistió, por lo que la estranguló | La defensa alegará que se trató de un accidente COLPISA / AGENCIAS Santiago de Compostela Domingo, 31 diciembre 2017, 20:08

La Guardia Civil ha localizado un cadáver que podría ser el de Diana Quer, la joven de 18 años desaparecida en agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (La Coruña), en el interior de un pozo en una nave industrial a la que han sido llevados por el detenido, José Enrique Abuín, conocido como 'El Chicle', quien ha confesado haber matado a la joven madrileña atropellándola.

Abuín ha reconocido el crimen en su declaración a los investigadores de la Guardia Civil, momento en el que ha revelado el paradero del cadáver, que ha sido localizado a las 05.00 horas en la parroquia de Asados (Rianxo), de donde es originario Abuín, a 200 metros de la vivienda de sus padres y a pocos kilómetros de su vivienda habitual. Los agentes se han dirigido a esta nave -en la que había trabajado el detenido- con la comitiva judicial, tras la que ha acudido un coche fúnebre y una unidad del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Sobre las 10.30 horas, los GEAS han abandonado el lugar tras recuperar el cadáver y unos minutos después lo ha hecho José Enrique Abuín, entre gritos de "hijo de puta", "cabrón" y "desgraciado" proferidos por una veintena de vecinos concentrados allí.

A las 10.40 horas, el detenido ha abandonado la zona en un coche sin rotular de la Guardia Civil, escoltado por otro vehículo, para que presenciase un nuevo registro en su domicilio, que ya ha concluido. Del lugar se han llevado uno de los vehículos que utilizaba, un Alfa Romeo gris. El coche estaba en la parte posterior de la vivienda, en el lugar de Outeiro, a escasos kilómetros de donde ha sido encontrado esta madrugada el cadáver. Según barajan la investigación, este vehículo pudo ser usado para trasladar a la joven hasta la nave donde fue localizado el cuerpo, que será trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia en Santiago, donde se efectuará la autopsia.

El registro en casa de José Enrique Abuín ha sido bastante breve y los investigadores han ido directamente a por el vehículo que utilizaba él y han dejado otro en la vivienda. Tras el registro la comitiva, con el detenido, ha abandonado el lugar y se ha desplazado de nuevo a la Comandancia de la Guardia Civil en La Coruña. Pasará a disposición judicial este lunes en el juzgado Número 1 de Ribeira (La Coruña).

Arriba, el asesino confeso al salir de la nave. Abajo, los buzos de la Guardia Civil y el cadáver siendo trasladado. / Efe

Sepultura en Madrid Los restos mortales de la joven madrileña Diana Quer será trasladados a Madrid, donde sus familiares y allegados le darán sepultura en los próximos días. No obstante, fuentes cercanas a la familia han señalado a Europa Press que desconocen cuándo las autoridades judiciales autorizarán el traslado del cuerpo.

El coche fúnebre con los restos mortales de Diana Quer ha llegado a las 15.45 horas al Hospital Provincial de Conxo, en Santiago de Compostela, en donde el cuerpo ha sido trasladado a las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Minutos antes de las 15.00 horas el vehículo con el cuerpo ha partido de la nave.

Ahora, deberán realizarse las pertinentes pruebas de ADN para determinar si el cadáver corresponde a Quer. Además, se sabrá si 'el Chicle', como creen los investigadores, actuó solo para secuestrar a la joven, maniatarla, estrangularla y arrojarla al pozo de esta nave. Según fuentes de la investigación, ha usado también como coartada que atropelló con su coche a la joven madrileña.

'El Chicle' contó en un primer momento a la Guardia Civil que había atropellado a Diana y que después se había deshecho del cuerpo, pero, ante la presión de los agentes al no dar credibilidad a esta versión, cambió su declaración. Afirmó que no llegó a violar a la joven porque se resistió mucho. Explicó que, al resistirse, la maniató, la estranguló y la arrojó al pozo en el que se ha encontrado el cadáver este domingo, según informa ABC. La autopsia determinará asimismo si hubo o no violación.

La defensa de Abuín no reconoce a este vecino de Rianxo como "culpable de ningún delito" y alegará que la muerte de Diana Quer se produjo por accidente.

Concentración y luto en A Pobra Unas doscientas personas se han concentrado esta tarde ante el ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal como "muestra de dolor" por el asesinato de Diana Quer y para rechazar rotundamente la violencia ejercida contra las mujeres. Unos instantes antes de la concentración se ha celebrado un breve pleno en el consistorio, convocado de urgencia, en el que la corporación ha ratificado formalmente la declaración tres días de luto oficial tras el hallazgo hoy del cadáver de la joven.

En la nave industrial hay un cordón policial que impide el acceso de los numerosos periodistas que se han acercado para seguir la actividad de los agentes. A medida que ha trascendido la noticia, a pesar de la intensa lluvia que está cayendo en la zona, varios vecinos se han acercado a las inmediaciones de la nave con gestos de incredulidad primero y de indignación después, y que han increpado e insultado al presunto asesino. El alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, ha expresado su sorpresa por que un vecino de la localidad sea el presunto autor del crimen, al tiempo que ha indicado que no tiene constancia de que la nave donde fue localizado el cadáver fuese inspeccionada con anterioridad por las fuerzas del orden.

"Es difícil creer que alguien con el que a veces te cruzas por el pueblo pueda llegar a esto", ha expresado Muíños, que ha señalado que la nave donde apareció el cuerpo lleva abandonada "muchos años". Este recinto albergó una fábrica de gaseosas y después una tienda de muebles. En ella trabajó el arrestado durante un breve periodo de tiempo, según han relatado varios vecinos. Además, también se relaciona este lugar con el tráfico ilegal de tabaco. Muíños ha apuntado que, desde que no tenía actividad, la nave era usada por jóvenes para "hacer las típicas travesuras de la juventud", pero que "nada hacía presagiar" que podía tener relación con hechos de este tipo.

Zoido agradece a la Guardia Civil su «profesionalidad» El ministro del Interior, José Ignacio Zoido, ha felicitado a los agentes de la Guardia Civil y "especialmente" a los miembros de la UCO y del Servicio de Policía Judicial de la Comandancia de la Coruña por su "profesionalidad" en la investigación del caso de Diana Quer. Zoido se ha reunido en la sede de Interior con el teniente general de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, y el general jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil, Pedro Ortega, para abordar el dispositivo desplegado en la búsqueda de la joven. Zoido ha destacado que la Benemérita "cada vez que tiene encomendado un caso lo sigue hasta el final", incluso cuando los jueces ordenan su sobreseimiento provisional hasta que aparezcan nuevas pistas. "Nunca da un caso por cerrado", ha asegurado. Además de la "profesionalidad" y del trabajo "científico y concienzudo" desarrollado por los agentes, ha agradecido también a los miembros de la Guardia Civil por la "suma delicadeza" y el "trato humano" que han empleado con la familia y amigos de la joven desaparecida. "Lo han tratado con suma delicadeza, tratando a la familia, a sus padres y amigos, de una manera muy especial para que nunca perdieran la esperanza en que se pudiera resolver el asunto de la manera más satisfactoria posible", ha explicado el ministro que confía en que la aparición del cuerpo lleve a cerrar el caso, aunque recuerda que "aún no se sabe a ciencia cierta" si se trata del cadáver de Diana Quer.

La mujer del sospechoso, en libertad

El detenido, durante las primeras horas de su detención, no se mostró colaborador. Sin embargo, su actitud cambió por la tarde, cuando supo que su mujer había desmontado su coartada, y decidió declarar, según informa La Voz de Galicia.

La mujer, detenida junto con el sospechoso el pasado viernes, quedó en libertad anoche tras prestar declaración y reconocer que su marido no estaba con ella en la noche de la desaparición de Diana Quer, en contra de lo que había declarado anteriormente. A preguntas de los agentes sobre si su marido podía padecer algún trastorno de tipo sexual, Rosario se despachó asegurando que echó en falta cinco piezas de lencería en un armario, que nunca las ha vuelto a ver, y responsabilizó de la pérdida al padre de su hija, según desvela La Voz de Galicia.

'El Chicle', que cuenta con varios antecedentes policiales por tráfico de drogas, fue detenido el pasado viernes como presunto autor de un intento de secuestro de otra joven en Boiro (La Coruña).