Junqueras sugiere a Marta Rovira para presidir la Generalitat Marta Rovira. / Afp Afirma que el Estado «no permitiría» una presidencia del Govern desde Bruselas EFE Barcelona Lunes, 12 febrero 2018, 14:09

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que el Estado "no permitiría" que una presidencia de la Generalitat desde Bruselas fuese "efectiva" y, en este sentido, ha apuntado al nombre de la número 2 de ERC, Marta Rovira, como una posible candidata al frente del Govern.

"Marta Rovira es un gigante, es alguien en quien todos confiamos", ha sostenido en una entrevista por carta con Telecinco con motivo de los 100 días de su encarcelamiento. Junqueras ha argumentado que "el problema no es si se puede gobernar desde Bruselas o no", sino si sería "una presidencia efectiva": "Es obvio que el Estado español jamás permitiría que fuera efectiva", ha remachado Junqueras en alusión a la voluntad de Carles Puigdemont, huido en Bruselas, y de Junts per Catalunya.

Preguntado por si se considera un candidato válido a la investidura, ha respondido que "de entrada" no le corresponde y que la prioridad, en cualquier caso, "debe ser siempre recuperar el Govern". Se ha mostrado dispuesto a renunciar a su acta de diputado en el Parlament si fuese necesario: "Siempre, sin duda que si ese paso fuera necesario sería el primero en hacerlo".

Ha acusado al Gobierno central de "rehuir" el diálogo con Cataluña y ha recordado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, solicitó una reunión por carta con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y éste no accedió porque "despreció" el ofrecimiento: "Ese diálogo no llega porque el Estado español lo rehuye".

Sobre la campaña electoral, ha valorado que "nadie debió hacer una campaña en peores condiciones", y ha considerado que sería "más que probable" que hubiese obtenido mejores resultados de haber podido participar en los actos de la campaña catalana.