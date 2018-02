JuntsxCat podría apostar por Elsa Artadi como plan B a Puigdemont 01:05 Elsa Artadi. / Efe ERC insta a los neoconvergentes a hacerle una «propuesta» de candidatos alternativos al ex presidente de la Generalitat CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 8 febrero 2018, 16:44

ERC ha emplazado esta mañana a Junts per Catalunya a que le haga una propuesta formal de gobierno, después de que haya trascendido que los neoconvergentes sopesan proponer a Elsa Artadi como candidata a la presidencia de la Generalitat, en caso de que Carles Puigdemont no pueda ser investido por la Cámara catalana.

Después de días de filtraciones de planes de fórmulas para desencallar la investidura de gobierno, tanto Esquerra como la CUP han apuntado hoy que Junts per Catalunya no les ha puesto aún ningún nombre sobre la mesa. “A Esquerra no le corresponde poner nombres alternativos sobre la mesa”, ha apuntado el portavoz republicano, Sergi Sabrià.

La propuesta que ha trascendido hoy, según Rac-1 y no confirmada por las filas de Junts per Catalunya, pasa por situar a la actual portavoz del grupo neoconvergente, Elsa Artadi, como candidata a la presidencia de la Generalitat, si Puigdemont no puede ser investido en el Parlamento autonómico, como es su intención. La última fórmula que ha trascendido plantea un reconocimiento público de Carles Puigdemomt a través de una propuesta de resolución parlamentaria y que iría en la línea de proclamar su legitimidad como presidente y su intención de restituirlo y que aseguraría que si no es elegido es por el 155 y la justicia española. El texto no tendría efectos jurídicos, sería una mera declaración simbólica, aunque el PP ya ha advertido con impugnarlo al Tribunal Constitucional. Los grupos secesionistas ya trabajan en el texto.

Después de la propuesta de resolución, podría llevarse a cabo una ‘investidura’ de Puigdemont en Bruselas, a través de la asamblea de cargos electos. Y más tarde se realizaría la investidura real, en el Parlamento, en este caso de Elsa Artadi, si los grupos acaban de pactar su nombre y si el expresidente de la Generalitat no puede ser elegido, si fracasa el intento de reformar la ley de la presudencia de la Generalitat, pues todo apunta que acabaría en el Constitucional.

Hasta el momento la propia Artadi ha defendido a su líder para ser el presidente de la Generalitat: "Puigdemont es nuestro candidato".