Libertad bajo fianza de 60.000 euros a Marta Rovira 00:50 La secretaria general de ERC Marta Rovira. / AFP El juez del Supremo considera que existe riesgo de reiteración delictiva de la secretaria general de ERC | Rovira revela que pidió a Puigdemont que parara las votaciones del 1-O | Marta Pascal termina su comparecencia sin medidas cautelares MATEO BALÍN / AGENCIAS Madrid Lunes, 19 febrero 2018, 15:17

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado en libertad provisional bajo fianza de 60.000 euros a Marta Rovira, secretaria general de ERC y diputada del Parlament catalán. Siguiendo el criterio de la Fiscalía del Alto Tribunal, el instructor de la causa del ‘procés’ considera que existe riesgo de reiteración delictiva de Rovira y le impone la citada medida cautelar. El plazo para depositar la fianza se conocerá en un auto mañana, según fuentes jurídicas.

En su declaración, la secretaria general de ERC ha afirmado al juez que ella intentó acudir a todas las reuniones a las que le convocó el expresidente Carles Puigdemont. También ha manifestado que no existe el comité estratégico citado en el documento 'Enfocats', indicio clave de la causa, y que la declaración unilateral de independencia fue una manifestación política sin efectos jurídicos para iniciar un periodo electoral posterior.

Rovira ha contestado a las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal y del magistrado Llarena, sin embargo ha eludido contestar a la acusación popular de Vox, que reclamó prisión provisional para la diputada.

Conversación con Puigdemont

Rovira también ha indicado al juez que ella fue quien firmó el 30 de marzo de 2015, en nombre de ERC, la hoja de ruta soberanista con CDC-Reagrupament, Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Esa hoja de ruta preveía una declaración de independencia en 18 meses si las fuerzas soberanistas lograban la mayoría en el Parlament.

Asimismo, ha revelado que el pasado 1 de octubre pidió al expresidente Puigdemont que suspendiera el referéndum ante la actuación policial, pero que éste se negó porque había mucha gente haciendo cola en los colegios y la situación podría verse agravada.

Rovira ha sido señalada en los informes de la Guardia Civil como pieza clave en la organización del referéndum ilegal del 1 de Octubre y en la posterior declaración unilateral de independencia.

A su salida del Supremo, apoyada por un nutrido grupo de dirigentes de ERC como Gabriel Rufián o Joan Tardà, la número dos del partido ha defendido el derecho de los diputados a votar en el Parlament y a expresar sus opiniones en representación de los ciudadanos.

La ANC y Òmnium pagarán la fianza La ANC y Òmnium Cultural han anunciado que asumirán el pago de la fianza de 60.000 euros impuesta a Rovira. La harán efectica entre el miércoles y jueves, cuando acabe la ronda de comparecencias ante este tribunal que tienen que hacer esta semana varios líderes soberanistas. En el caso de Pascal no será necesario, ya que el juez ha dictado su libertad sin medidas cautelares. Los fondos saldrán de la caja de solidaridad que en su día impulsaron la ANC y Òmnium, que se nutre de donaciones ciudadanas y que se emplea para las fianzas que decretan los tribunales por causas relacionadas con el proceso soberanista. La dos entidades ya asumieron en su día el pago de las fianzas de los consellers cesados que fueron encarcelados, de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana.

Libertad para Pascal

Por su parte, la dirigente de PDeCat Marta Pascal ha terminado su comparecencia ante Llarena, que no ha decretado ninguna medida cautelar contra ella. Pascal, que no ha reconocido reuniones fuera de la actividad parlamentaria relacionadas con el "procés", ha negado la declaración unilateral de independencia tuviera efectos jurídicos y ha reconocido que la violencia le causa "disgusto", si bien no ha condenado expresamente su existencia en los hechos por los que ha prestado declaración ante el magistrado Pablo Llarena. La dirigente de PDeCat ha permanecido una hora ante el magistrado, quien la había citado como investigada junto a Marta Rovira, para la que ha decretado una fianza de 60.000 euros.

Marta Pascal a su llegada al Supremo. / Efe

Torrent los apoya: «Tenéis a todo un pueblo a vuestro lado»

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha apoyado esta mañana a los encausados que esta semana declaran ante el Tribunal Supremo (TS) por el referéndum del 1 de octubre: "Tenéis a todo un pueblo a vuestro lado".

Lo ha dicho en un apunte en Twitter, en el que lamenta que "hoy empieza una nueva oleada de la causa general contra el 1 de octubre, contra la libertad y la democracia".

"Mucha fuerza a los cinco y, especialmente, a la diputada, amiga y compañera Marta Rovira", que declara este lunes ante el juez, ha destacado Torrent.

Avui comença una nova onada de la causa general contra l’1 d’octubre, contra la llibertat i la democràcia. Molta força a tots cinc i, especialment, a la diputada, amiga i companya @martarovira. Teniu tot un poble al costat! https://t.co/3fdNa2mkcs — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 19 de febrero de 2018

Sabrià (ERC): «Nadie es imprescindible»

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado, en alusión al candidato a presidir la Generalitat Carles Puigdemont, que "nadie es imprescindible" y que "todo el mundo puede ser sustituido", pues "hay muchos -ha añadido- dispuestos a arriesgar lo que haga falta para que gane la democracia".

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Tribunal Supremo, Sabrià ha calificado la jornada como "lamentable" debido a la causa "general" contra el independentismo, si bien ha confiado en que el día "termine bien si las decisiones se toman en el ámbito judicial". Y ha añadido: "Si son políticas como otras veces, pues ya tenemos más dudas. Venimos con esperanza pero no certeza".

Tras reprochar la actitud del Gobierno al creer que "descabezando partidos puede ganar esta batalla", Sabrià ha dejado claro que detrás de cada uno de los líderes independentistas hay dos millones de personas. "Nadie es imprescindible y todo el mundo puede ser sustituido y esta es una batalla por la democracia y que en ningún caso vamos a abandonar", ha zanjado.