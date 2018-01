Prisión incomunicada y sin fianza para el asesino confeso de Diana Quer tras negarse a declarar 01:30 'El Chicle' es trasladado por agentes de la Guardia Civil. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas La jueza le atribuye homicidio doloso y detención ilegal, mientras que su abogado niega que se haya presentado como culpable | El informe preliminar de la autopsia indica que el cuerpo presenta «indicios claros de criminalidad» AGENCIAS Madrid Lunes, 1 enero 2018, 20:34

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Ribeira, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional incomunicada y sin fianza para José Enrique Abuín Gey, "sospechoso de haber acabado con la vida de Diana Quer" y de haber intentado raptar a otra joven el lunes en Boiro. El hombre, conocido como 'el Chicle', se ha acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada.

Detenido desde el viernes, Abuín Gey llegó a los juzgados de Ribeira procedente del cuartel de Lonzas, en La Coruña, poco antes de las 8.50 horas de este lunes, al cumplirse las 72 horas de máximo legal para pasar a disposición judicial. Entre una gran expectación mediática, a su llegada a los juzgados, fue recibido entre insultos e increpado por un grupo de jóvenes que regresaban de celebrar la fiesta de fin de año. Tras el autor confeso de la muerte de Diana Quer, entraron en el edificio miembros de la Policía Judicial portando cajas de pruebas.

Con el hombre ya a disposición judicial, según han confirmado fuentes judiciales, la jueza ha dedicado casi tres horas a revisar el "voluminoso" atestado relacionado con la detención antes de tomar declaración a 'el Chicle'. A continuación, ha comparecido ante la magistrada el detenido, que ha rechazado prestar declaración. Finalmente, tras una maratoniana jornada de seis horas, la jueza ha emitido un auto en el que envía a prisión a 'el Chicle', que poco después de las 15.00 horas ha salido del edificio judicial en dirección a la cárcel de Teixeiro.

Homicidio doloso

Según recoge el auto, y a la espera de lo que "depare la instrucción", Enrique Abuín es sospechoso de haber cometido los delitos de detención ilegal en grado de tentativa y de robo con violencia en relación al intento de secuestro de una joven hace una semana. La calificación se hace de forma provisional a la espera, que estima que se confirme, de que el detenido hubiese tratado de atentar contra la integridad sexual o la vida de la víctima. Además, en relación al caso Diana Quer, se le investiga por un delito de detención ilegal y un homicidio doloso, "sin perjuicio de que el avance de la investigación pueda permitir otras calificaciones más graves, como la de asesinato".

La jueza ha acordado su ingreso en prisión por entender que existe "riesgo de fuga y de reiteración delictiva", así como para "evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas". Al investigado le constan antecedentes judiciales contra la seguridad vial y contra la salud pública. La incomunicación se adopta a petición del Ministerio fiscal debido al "elevado riesgo de destrucción de fuentes de prueba por parte del investigado", y en particular, "de que este pretenda influenciar en la declaración de los testigos de los hechos, lo que podría frustrar el buen fin de la investigación".

Fuentes judiciales han facilitado esta información y han indicado asimismo que el juzgado número uno, encargado del caso, tiene previsto reabrir mañana la investigación, -que fue archivada de forma provisional hace casi nueve meses-, tras la puesta a disposición judicial ahora del único arrestado por el crimen de la joven madrileña.

Auto de prisión incondicional de Abuín Gey, delitos imputados:

-Caso Boiro: detención ilegal en grado tentativa y robo con violencia e intimidación en grado de tentativa.

-Caso Diana Quer: detención ilegal y homicidio doloso. @ColpisaNoticias — Mateo Balín (@mateobalin) 1 de enero de 2018

00:26 Vídeo. Declaraciones del abogado defensor. / Atlas España

"Jamás" se ha presentado como culpable de asesinato

A su salida del juzgado, el abogado José Ramón Sierra, que representa a Abuín Gey, ha indicado a la prensa allí congregada que su defendido "en ningún momento" se ha presentado como culpable de asesinato u homicidio ante los investigadores. "Jamás", ha remarcado Sierra.

Preguntado por la hipótesis de un atropello -el detenido confesó en un primer momento haber atropellado a la joven, un teoría sobre la que desconfían los investigadores-, el abogado ha deslizado que puede ser "un homicidio por imprudencia", aunque sin entrar en profundidades y tampoco aceptando este extremo. Sierra no ha contado, de igual modo, cómo es posible que el 'El Chicle' guiase a las fuerzas y cuerpos de seguridad hasta el pozo donde estaba el cadáver. Sí ha comentado que si Abuín Gey se acogió a su derecho a no declarar fue por "consejo jurídico", porque no "hay nada que añadir ni matizar" a lo expuesto a las fuerzas del orden.

Ante la insistencia de si hubo delito doloso o no por parte de su cliente, ha hecho hincapié en que es "radicalmente falso". Y ha agregado que tampoco hay un "solo indicio" en esta causa ligado a "cualquier tipo de delito de carácter sexual ni jamás "lo ha habido", así como tampoco "referencia a estrangulamiento" alguno.

Sobre el auto emitido por la jueza de guardia que ordena la prisión incomunicada sin fianza del detenido, ha afirmado que deberán estudiarlo y ver si lo recurren, como harán del mismo modo si el juzgado número uno de la localidad -que archivó el caso Diana Quer en abril de forma provisional- reabre la causa. José Ramón Sierra ha manifestado, asimismo, que su cliente no reconoce lo denunciado por una segunda chica el 25 de diciembre en Boiro.

Este abogado ha comentado que su cliente mantuvo una colaboración permanente en la investigación de Diana Quer, que facilitó el hallazgo "mitigando el sufrimiento de la familia" y que físicamente está bien, pero "psicológicamente afectado". A este respecto, ha avanzado que no sería extraño que se pidiese una pericia de su estado.

'El Chicle', saliendo del juzgado. / Efe

"Indicios claros de criminalidad"

Por otra parte, el informe preliminar de la autopsia practicada al cadáver hallado dentro del pozo en una nave abandonada en Rianxo (La Coruña) y que se cree que se trata de Diana Quer, indica que el cuerpo no presenta signos evidentes de violencia, aunque sí "indicios claros de criminalidad".

Sobre Diana Quer, esto dice el auto: el informe preliminar de la autopsia indica que se trata de una mujer de entre 18 y 20 años, de cabello largo y oscuro. La causa de la muerte se encuentra a estudio, no se han hallado signos de violencia pero sí indicios claros de criminalidad — Mateo Balín (@mateobalin) 1 de enero de 2018

Según han informado fuentes judiciales, este informe apunta a que el cadáver se corresponde con el de una mujer joven, de entre 18 y 20 años, de "cabello largo y oscuro". La causa de la muerte, por el momento, se encuentra "a estudio". Cuando se desvele, se determinarán si 'el Chicle', como creen los investigadores, actuó solo para secuestrar a Diana Quer, maniatarla y arrojarla al pozo de esta nave, situada a escasos 200 metros de la casa de los padres del sospechoso. Según han explicado fuentes de la investigación, en su intervención, 'el Chicle' usó como coartada que atropelló con su coche a la joven madrileña. La autopsia determinará asimismo si hubo o no violación.

Una vez que finalicen los trabajos de la autopsia y se confirme sin dudas su identidad, los restos mortales de la joven serán trasladados a Madrid, donde sus familiares y allegados le darán sepultura en los próximos días. No obstante, fuentes cercanas a la familia han señalado que desconocen cuándo las autoridades judiciales autorizarán este traslado.

Autor confeso

Casi 500 días después de su desaparición el 22 de agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (La Coruña), la Guardia Civil halló este domingo el cuerpo de Diana Quer en una nave abandonada de la parroquia de Asados, en el municipio de Rianxo (La Coruña), municipio costero en el que este mediodía se ha celebrado un pleno para decretar el luto oficial, seguido de una concentración de repulsa.

Fue el principal sospechoso del caso, Abuín Gey, quien llevó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) hasta esta antigua nave de gaseosas y posterior tienda de muebles sobre las 5,00 horas de la madrugada. 'El Chicle' confesó el crimen en la madrugada del domingo después de que su mujer, Rosario R., cambiase su versión en la tarde del sábado y negase que había pasado la noche del día en el que desapareció Diana Quer con su marido. La mujer quedaría en libertad a última hora del sábado, tras declarar en la Comandancia de La Coruña.

Después de quedar sin coartada en la semana en la que 'el Chicle' intentó agredir a otra joven en Boiro y puso el cercó de la investigación a su alrededor, el detenido confesó que había arrojado a la joven a un pozo en este punto habitual para esconder alijos de trapicheo de drogas pero también frecuentado por adolescentes de la zona. Fue allí donde agentes de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) localizaron restos humanos en el pozo tras más de cinco horas de trabajo. Así, los GEAS abandonarían el lugar a las 10.30 horas, solo diez minutos antes de que la Guardia Civil se llevase esposado a 'El Chicle' de la nave.

Todo ello mientras otros puntos relacionados con el caso fueron registrados de forma paralela, como la casa del presunto asesino situada en la parroquia de Taragoña, también en Rianxo. Precisamente, allí se encontraba estacionado el Alfa Romeo de color gris que los agentes se llevaron por su relación con la desaparición de Diana en agosto de 2016 durante las fiestas de A Pobra.

El recinto en el que apareció el cadáver se encuentra a unos cinco kilómetros de la ría de Taragoña donde apareció el móvil iPhone 6 de color blanco de Diana Quer el 27 de octubre de 2016, y a tres kilómetros de Outeiro, donde vive 'el Chicle'.