Robles se dirige a las víctimas del Yak-42: «Perdón las veces que sea necesario» Margarita Robles y María Dolores de Cospedal. / Efe Robles ha asumido este jueves en el Ministerio de Defensa su nuevo cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez y ha recibido la cartera de manos de su antecesora, María Dolores de Cospedal EUROPA PRESS Madrid Jueves, 7 junio 2018, 15:14

La nueva ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido tener un recuerdo para las víctimas del Yak-42 durante su toma de posesión y ha asumido la necesidad de pedir perdón «las veces que sea necesario», un mensaje que ha hecho extensivo a los más de 300 militares fallecidos en acto de servicio.

Robles ha asumido este jueves en el Ministerio de Defensa su nuevo cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez y ha recibido la cartera de manos de su antecesora, María Dolores de Cospedal, acompañada de toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, el anterior equipo del Departamento y numerosos dirigentes socialistas.

Ante ellos, ha garantizado que los 120.000 hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas tendrán en ella su «mayor apoyo» y ha reconocido su trabajo «serio, discreto y callado» que, según ha lamentado, «muchas veces no tiene reconocimiento».

En este punto ha querido tener unas palabras directamente dedicadas a los militares fallecidos en acto de servicio, a cuyas familias ha reiterado su «apoyo» y ha pedido «perdón las veces que sea necesario».

Robles ha reconocido después, en declaraciones a Cuatro y La Sexta recogidas por Europa Press, que estas palabras iban especialmente dirigidas a las víctimas del Yak-42, accidente del que hace dos semanas se cumplieron 15 años y del que se ha conocido también este mes que Turquía comunicó la existencia de un resto aún sin identificar enterrado en su país.

«Muchas veces están olvidados y si hay que pedir perdón se pide perdón. Muchas veces esas personas que muerto en acto de servicio no han tenido el reconocimiento que se merecían. A ellos me he querido referir, ha explicado.

La ministra ha reconocido que noticias como la existencia de una extremidad sin identificar en Turquía «ponen los pelos de punta» y por ello ha querido hacer un «homenaje» a los familiares de los 62 militares españoles fallecidos en el siniestro.

Críticas a Grande-Marlaska

Precisamente, las víctimas del Yak mostraron este miércoles su desacuerdo con el nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, ya que recordaron que fue el encargado de archivar en la Audiencia Nacional la investigación sobre el accidente al no ver responsabilidad del Ministerio de Defensa.

En este sentido, Robles ha defendido a su compañero de Gobierno y se ha mostrado segura de que será «un magnífico» ministro del Interior. «Más allá de las cuestiones judiciales hay una deuda con las víctimas del Yak-42, esta sociedad tiene esa deuda y como ministra de Defensa no me cuesta nada reconocerlo», ha asumido.