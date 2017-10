Una medida grave, pero necesaria El Consejo de Ministros decidió aplicar el artículo 155 para atajar la crisis que se ha desatado en Cataluña. / Juan Carlos Hidalgo/EFE La clase política de Cantabria apoya mayoritariamente la aplicación del artículo 155 para buscar una solución a la crisis en Cataluña JOSÉ AHUMADA Santander Domingo, 22 octubre 2017, 10:25

La clase política cántabra y los representantes de los principales sindicatos apoyan mayoritariamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución anunciada por el Gobierno. Casi todos coinciden en la necesidad de devolver la situación creada en Cataluña al marco de la legalidad mediante medidas proporcionadas. Solo Podemos considera un error la decisión, pues cree que la crisis debería solucionarse con la política y no aplicando la ley.

Miguel Ángel Revilla | Pres. Cantabria

«El Estado tiene que restablecer la legalidad»

«No tengo nada que añadir a lo que he venido diciendo anteriormente. El Estado tiene que velar por el restablecimiento de la legalidad en Cataluña, pero creo que deberá adoptar unas medidas proporcionadas para que no se genere una desafección aún mayor de los catalanes hacia España».

Pablo Zuloaga | Sec. general PSOE

«La situación es tremendamente grave»

«La situación que atraviesa Cataluña es tremendamente grave. El PSOE está donde tiene que estar, en la defensa de la Constitución y el Estado de derecho. Esperamos que se recupere cuanto antes la normalidad para acabar con la crisis que vive la sociedad catalana y que se convoquen elecciones democráticas para recuperar la normalidad en el autogobierno. La política es diálogo y acuerdo, esperamos que se restituyan para abordar todos juntos el debate sobre nuestro modelo territorial y el encaje de Cataluña».

Alberto Gavín | Coordinador Podemos

«Se despide la posibilidad de una solución dialogada»

«Ante la falta de soluciones políticas, ante un problema político y una crisis política, lo que se da es una respuesta a través de la ley, que no deja de ser una vía autoritaria que lo únicó que hace, probablemente, es despedir la última posibilidad de que esta crisis se pueda resolver de manera dialogada. Se envuelven en la bandera de la Constitución para no afrontar la crisis que tienen delante».

Rubén Gómez | Ciudadanos

«Se tenía que aplicar el 155 ante el golpe del Govern»

«Teníamos muy claro desde el principio que se tenía que aplicar el 155 ante el golpe a la democracia del Govern catalán, y parece que por fin el Gobierno decide tomar cartas en el asunto. Después veremos cómo se lleva adelante, su paso por el Senado y cuánto tarda en aplicarse. Esto solo puede acabar en unas elecciones democráticas para que los catalanes puedan elegir sus representantes en el Parlamento, y la parte innegociable es la vuelta a la legalidad y el respeto a la Constitución».

Juan Ramón Carrancio | Independiente

«Me parece precipitado convocar elecciones»

«Se veía que era necesario y, bajo mi punto de vista, se ha demorado mucho. Ahora mismo hay que cerrar filas y no tener actitudes como la de Podemos, que es incomprensible. Lo único que hace falta es que se tomen el tiempo necesario para normalizar la situación en Cataluña. Me parece precipitado convocar elecciones si no se ha normalizado antes el funcionamiento de la Administración catalana».

M. J. Sáenz de Buruaga | Pres. PP

«El Gobierno actúa con firmeza y con prudencia»

«El Gobierno está cumpliendo con su obligación porque nunca antes en los 40 años de democracia se había producido un desafío de esta naturaleza al Estado de derecho y a la convivencia, de manera tan palmaria y tan grosera. El Gobierno está actuando con firmeza, pero también con prudencia. Son medidas muy amplias, medidas eficaces, que acabarán en unas elecciones una vez que se haya recuperado la normalidad de las instituciones cesando a quienes han generado la división. Primero normalidad institucional y después elecciones, nunca al revés. El artículo 155 trata de garantizar la neutralidad de las instituciones catalanas recuperando su autogobierno, de recuperar el pluralismo político ahora amenazado y, al mismo tiempo, de acabar con el caos económico que está generando el independentismo y que tanto está perjudicando a la sociedad catalana. Pido a los cántabros confianza en el Gobierno, porque está actuando en tiempo y forma, desde la firmeza y la unidad, y porque llegará hasta el final para recuperar la legalidad en Cataluña».

Gema Igual | Alcaldesa Santander

«No olvidemos quién ha provocado la situación»

O«Es obligación del Gobierno mantener el orden y velar por la legalidad y el cumplimiento de la Constitución. La aplicación del artículo 155 se utilizará, que nadie lo dude, con el único objetivo de restablecer la convivencia en Cataluña y la seguridad jurídica y económica. Hemos llegado aquí después de numerosas llamadas a la rectificación por parte de las instituciones catalanas. No olvidemos quién ha provocado esta situación. El Gobierno ha demostrado prudencia, cautela y responsabilidad. Era el momento de actuar para poner freno a la deriva secesionista y recuperar la normalidad institucional».

Pedro Casares | PSOE

«Defendemos diálogo y libertad dentro de la ley»

O«Las medidas anunciadas son difíciles pero persiguen recuperar el autogobierno de Cataluña, la legalidad vigente y la convivencia democrática. Desde el PSOE hemos defendido y defenderemos el diálogo y la libertad pero siempre dentro de la ley. Es evidente que la crisis provocada en Cataluña por la irresponsabilidad de los independentistas y la ausencia de diálogo de Rajoy durante años, ha dividido a la sociedad catalana, fracturando la convivencia e inestabilizando la política y la economía. Defendemos la Constitución y el Estado de derecho como único camino hacia la normalidad democrática».

J. M. Cruz Viadero | Alcalde Torrelavega

«Es una medida necesaria y tiene que ser temporal»

O«Nos parece una medida que entiendo que en estos momentos es necesaria. Tiene que ser una medida temporal; todo indica que se van a convocar elecciones y mi deseo es que se vuelva a la normalidad, y que todas las reivindicaciones del nuevo Gobierno de Cataluña se realicen dentro del marco de la Constitución».

Mariano Carmona Sec. general UGT

«Al final, siempre pagan las crisis los trabajadores»

O«No cabe otra posibilidad para solucionar lo que se tenía que haber resuelto con diálogo, pero con diálogo dentro de la legalidad, no diálogo después de que una de las partes ya está fuera de la ley. Para una organización como la que represento, UGT, que tiene vocación internacionalista y no nacionalista, que reclama más Europa, no menos España, no vemos con satisfacción una declaración de independencia como la que algunos plantean en Cataluña y nos preocupa la incidencia que todo esto pueda tener en los trabajadores. Lo que está claro es que, al final, quienes siempre pagan las crisis son los trabajadores y trabajadoras aunque no tengan culpa alguna de ello y lo que está sucediendo perjudicará a todos, tal vez primero a los trabajadores de Cataluña pero luego también a los de toda España».

Carlos Sánchez | Sec. general CC OO

«Hay que volver a los cauces de la legalidad»

O«Hay que llevar la situación a los cauces de la legalidad. Deseamos que en el espacio de tiempo que queda hasta que el Senado apruebe la medida se pueda encauzar la situación por la vía del diálogo. Parece legítimo que se reclame llamar al orden constitucional a todo el mundo, conforme al marco legal. Lo que esperamos es que no ocurra otra cosa que ponga más palos en las ruedas».

Mercedes Martínez | Sec. general USO

«Es urgente volver a la normalidad institucional»

O«La tensión y la incertidumbre política está siendo muy dañina para todos, especialmente para Cataluña, y los más perjudicados serán, sin duda, las clases más desfavorecidas. La aplicación del artículo 155 es un hecho muy relevante y grave pero se encuentra dentro del ordenamiento constitucional. Es urgente volver a la normalidad institucional y recobrar la estabilidad política y económica. Es más que deseable que la situación se reconduzca mediante el diálogo dentro del marco legal y no pierdo la esperanza de que así sea».