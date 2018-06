Pedro Sánchez perfila ya un nuevo Gobierno «socialista y en minoría»

«¡Qué vertiginoso ha sido todo!, ¿no?», decía ayer en el patio del Congreso un veterano diputado socialista. Pedro Sánchez esperaba aún la votación que le convertiría en el primer presidente del Gobierno elegido gracias a una moción de censura, pero ya no había duda alguna de cuál sería el resultado. Hasta el martes a mediodía, cuando las fuerzas catalanas empezaron a dar muestras de estar dispuestas a investirlo a cambio de nada con tal de echar a Mariano Rajoy, muy pocos en el PSOE daban un duro porque la iniciativa parlamentaria perfilada tras la publicación de la sentencia del 'caso Gürtel' acabara con su líder en la Moncloa. Ahora tiene que pensar quiénes le acompañaran en el Ejecutivo de España. La principal recomendación de quienes ya han vivido procesos similares: que no se precipite.

El consejo no será, en todo caso, fácil de seguir. Sánchez no estrena legislatura ni tiene cuatro años por delante para desempeñar su programa de gobierno. Ni siquiera tiene un programa de gobierno como tal. No en vano, ha tenido que asumir unos presupuestos contra los que despotricó de manera enérgica. Está obligado a tomar las riendas del país, pues, con cierta premura. Pero veteranos del partido con larga experiencia en la administración defienden que sería conveniente darse cinco o seis días antes de anunciar el nuevo Gobierno. Su mano derecha, José Luis Ábalos, corroboró ayer la idea y apuntó a que podría estar listo a «mediados de semana», a punto para la celebración de un Consejo de Ministros el viernes.

A continuación, tendrá que diseñar la estructura del Ejecutivo (cuántos ministerios, cuáles, con cuántas secretarías de Estado...). Quizá el lunes, será el momento de los nombres. «Lo lógico es que eche mano de gente con experiencia, al menos, en los ministerios de Estado (Economía, Defensa, Interior, Justicia y Administración Territorial). Necesita que todo funcione desde el primer día», apunta un parlamentario que pasó por varios ministerios, tanto en la época de Felipe González como en la de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el partido apuestan por un Gobierno que aúne a dirigentes con experiencia de gestión y sabia nueva, gente de su núcleo duro y algún independiente. Es más o menos lo que hizo en 2004 Zapatero, entregó Economía a Pedro Solbes y Defensa a José Bono, ambos con muchos trienios en política; Justicia y Administraciones Públicas fueron, en cambio, para Juan Fernando López Aguilar y Jordi Sevilla, dos de los componentes de su 'Nueva Via', mientras Interior recayó en el magistrado Toño Alonso (luego pasaría a Alfredo Pérez Rubalcaba).

Equipo virtual

En mayo de 2016, justo antes de las repetición de las elecciones, Sánchez ya hizo una persentación pública de su «gobierno en la sombra» para impulsar su campaña. Ese equipo sirve ahora para alimentar las especulaciones. Aunque algunos de sus componentes han desaparecido del entorno del secretario general del PSOE, otros siguen con él. Es el caso de la actual portavoz parlamentaria, la magistrada Margarita Robles, a la que situó como posible ministra de Justicia. Al exlehendakari Patxi López, con el que luego compitió en las primarias de 2017, le concedió la cartera virtual de Administraciones Públicas. Y a Ángel Gabilondo, ahora casi seguro candidato a la Comunidad de Madrid, en Educación.

También señaló entonces Meritxell Batet, muy de confianza del primer secretario del PSC Miquel Iceta, y miembro de su anterior ejecutiva. Siempre se dice que en todo gobierno tiene que haber una cuota catalana y una andaluza. En la primera, además de Batet y Nuria Parlon (ahora distanciada del partido por el apoyo al 155) aparecía Josep Borrell. En la segunda, el constitucionalista Gregorio Cámara, pero ahora todas las miradas apuntan a la exministra Carmen Calvo, que se ha convertido en una de sus más cercanas colaboradoras.

En principio, en el partido asumen que ni la vicesecretaria general, Adriana Lastra, ni el secretario de Organización, José Luis Ábalos, entrarán en el Gobierno. Pero no es descartable que lo hagan la actual presidenta, la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, o la responsable de Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Figuras clave del nuevo Ejecutivo

Margarita Robles. / Gabriel Bouys (Afp)

Margarita Robles, actual portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y exmagistrada del Tribunal Supremo, podría dirigir el Ministerio de Justicia o el del Interior, según las quinielas del PSOE. Robles ya ejerció como secretaria de Estado del Interior durante los gobiernos de Felipe González y algunas voces socialistas ven también su nombre como vicepresidenta del Ejecutivo.

Precisamente, Robles ha confirmado este sábado a la cadena Cope que el Gobierno del nuevo presidente, Pedro Sánchez, será «socialista y en minoría», y no incluirá a miembros de Podemos. «No, no, no. Creo que ha quedado clara la posición del señor Sánchez. Él dijo que iba a hacer un gobierno socialista, un gobierno en minoría».

José Luis ábalos. / J. J. Guillén (Efe)

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, pieza clave en la negociación que ha sacado adelante la moción de censura, podría ser otro de los personajes clave con un puesto destacado en el Congreso de los Diputados.

Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, ha sido uno de los grandes apoyos del nuevo presidente en momentos clave como su dimisión como secretario general del partido. En el entorno socialista no se vislumbra su entrada en el Gobierno pero sí como portavoz del Congreso en sustitución de Margarita Robles.

Carmen Calvo.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, se perfila como vicepresidenta en casi todas las quinielas, aunque también podría asumir el Ministerio de Igualdad. Calvo es doctora en Derecho Constitucional y ostentó la cartera de Cultura durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es también otro de los miembros más cercanos a Pedro Sánchez y la cabeza visible de la negociación con el Gobierno para la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Cristina Narbona.

El nuevo presidente también podría tener en cuenta a Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente, para sacar adelante uno de los objetivos del nuevo Gobierno respecto a la transición energética y el desafío medioambiental.

Beatriz Corredor.

Beatriz Corredor, exministra de Vivienda y secretaria de Ordenación Territorial y Políticas públicas de Vivienda, suena como la futura titular del Ministerio de Fomento.

Meritxell Batet.

La diputada del PSC Meritxell Batet podría completar la cuota catalana situándose al frente de Administraciones Públicas, con un papel protagonista para abordar la crisis catalana. Su nombre también suena para Vicepresidencia.

Josep Borrell.

Otro veterano vinculado a Sánchez, el exministro y exvicepresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell es el nombre más barajado para la cartera de Asuntos Exteriores.

Patxi López.

Patxi López, exlehendakari y secretario de Política Federal del PSOE, podría ser en nuevo ministro de Interior.

Francisco Polo.

Francisco Polo, secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación y exdirector de Change.org, suena como ministro de ese área.

Carmen Montón.

La consejera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, es el nombre que más citan los socialistas para la cartera de Sanidad.

Manuel Escudero.

Manuel Escudero, secretario de Política Económica, suena como ministro de Economía. Este veterano economista está detrás del proyecto con el que Pedro Sánchez venció las primarias y el 39 congreso de su partido. Otras fuentes apuntan sin embargo a Jordi Sevilla para esta cartera por la veteranía.

Magdalena Valerio.

Magdalena Valerio, responsable de Seguridad Social y con amplia experiencia en el ámbito de lo laboral, la Seguridad Social y las Administraciones Públicas, es otro de los nombres más citados para entrar en el Ejecutivo ya sea como ministra o secretaria de Estado.

El resto de nombres que completan las quinielas son el valenciano Andrés Prelló, secretario de Justicia y Nuevos Derechos; la diputada por Palencia y secretaria ejecutiva de Educación y Universidades, María Luz Martínez Seijo; la diputada gallega y secretaria de Políticas Migratorias y PSOE en el Exterior, Pilar Cancela; el secretario de Cultura y Movimientos Sociales, el leonés Ibán García del Blanco, y el secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas de la ejecutiva, el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.