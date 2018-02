¿Qué es el modelo de inmersión lingüística? Los ministros Álvaro Nadal e Íñigo Méndez de Vigo comparecen este viernes tras el Consejo de Ministros. / EFE El sistema nació en las zonas de Cataluña de habla castellana para fomentar el uso del catalán CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 17 febrero 2018, 00:50

El sistema de inmersión lingüística en Cataluña lo inventaron el PSC y el PSUC en los años ochenta y en un primer momento no fue bien visto por la CiU de Jordi Pujol, que apostaba por un doble modelo segregado, uno en castellano y otro en catalán. Con los años, todo el catalanismo ha hecho suya la defensa de la escuela en catalán.

¿En qué consiste el modelo catalán de inmersión? El catalán es la única lengua vehicular en la enseñanza no universitaria, en la escuela pública y concertada. Vehicular quiere decir que el catalán es el idioma que se usa para impartir todas las asignaturas.

¿Cuántas horas de castellano se imparte en las aulas? Dos horas semanales en primaria y secundaria. El castellano tiene el mismo rango académico que cualquier otra materia, como las matemáticas, la gimnasia o la literatura.

¿Afecta a todos los centros? No, no afecta a los centros privados, que no reciben subvenciones de los conciertos educativos. Tampoco a los colegios bilingües más elitistas que dan las asignaturas en alemán, inglés o francés.

¿Es posible escolarizar en castellano en la escuela pública? No. Si lo piden expresamente los padres, tienen derecho a que su hijo reciba el 25% de la educación en español. Esta opción es elegida por una cifraresidual, menos del 1%. Y es posible a raíz de que varias familias acudieron a los tribunales para denunciar el sistema de inmersión. El Supremo y el Constitucional les dieron la razón y como consecuencia el TSJC pidió en 2014 medidas cautelares.

¿Desde cuándo rige el modelo de inmersión? Desde 1983. El uso del catalán como idioma vehicular se desarrolló entre 1983 y 1993 para fomentar su uso y conocimiento. La inmersión se empezó a aplicar en 19 centros de Santa Coloma de Gramanet y en las zonas de Cataluña donde apenas se hablaba el catalán, como el área metropolitana de Barcelona, zona de población inmigrante del resto de España.

¿Existe consenso político en torno a la inmersión? Lo ha existido históricamente, pero ahora no concita la casi unanimidad de otros tiempos. Todas las fuerzas apoyan el modelo, salvo Ciudadanos y el PP.

¿Cuál es el nivel de castellano entre los alumnos catalanes? Desde la Consejería de Educación se pone como ejemplo de que su modelo es un éxito el hecho de que cuando los alumnos catalanes terminan sus estudios, lo hacen con un nivel de castellano por encima de la media del alumnado del resto de España, según los baremos del Ministerio de Educación.