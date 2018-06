Los nuevos ministros, autorretratados en sus perfiles Las redes sociales delatan cuáles son los gustos, las sensibilidades, las inquietudes o las fobias de algunos de los integrantes del Gobierno formado por Pedro Sánchez EFE MADRID Jueves, 7 junio 2018, 13:21

Escudriñar los perfiles que los nuevos ministros tienen en las redes sociales para encontrar citas, reseñas u opiniones se ha convertido durante los últimos días en un ejercicio periodístico casi obligado, una misión que permite conocer cómo se autorretrata una persona a través de las redes sociales.

Conocer un nombre, al titular de una cartera, y acto seguido acudir a las redes, para descubrir sus primeras reacciones, como la del periodista y escritor Màxim Huerta (@maximhuerta), nuevo ministro de Cultura, quien se apresuró a transmitir a sus 350.000 seguidores en Twitter un mensaje: «La cultura nos hace más libres. Y más felices. Hoy me acuerdo de ti, maestra» (con una fotografía junto a Ana María Matute).

La cultura nos hace más libres. Y más felices.

Hoy me acuerdo de ti, maestra. pic.twitter.com/aGQwNx8Pja — màximhuerta (@maximhuerta) 6 de junio de 2018

Pasión por la cultura, por los libros, pero también rechazo a los toros y poco interés por el deporte son algunos de los aspectos de su personalidad que se pueden deducir leyendo sus tuits, aunque él mismo ha advertido esta mañana que no tiene problema en que se revisen sus mensajes pero teniendo en cuenta que su responsabilidad política empieza ahora.

Delatan esas redes cuáles son los gustos, las sensibilidades, las inquietudes o las fobias de cualquiera, y también las de los integrantes del Gobierno formado por el socialista Pedro Sánchez, perdón, por @sanchezcastejón, que ha fijado en su perfil en Twitter un contundente mensaje.

Desde el pasado día 1 su perfil en esta red social -seguido por más de 800.000 personas- se abre con el mensaje: «La democracia en España abre una nueva página. Una etapa para recuperar la dignidad de las instituciones. Desde la responsabilidad, el diálogo y el consenso, es el momento de trabajar por la igualdad, de construir un país que no deje a nadie en el camino».

El nuevo Gobierno de España es el reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira a servir. Una sociedad paritaria, abierta, comprometida e intergeneracional. Un Gobierno progresista, modernizador y europeísta preparado para afrontar los desafíos del siglo XXI. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de junio de 2018

Uno de los más populares en las redes (unos 450.000 seguidores, que crecen a un ritmo frenético desde que se supo que iba a ser ministro) es Pedro Duque (@astro_duque), quien dejó patente desde el primer minuto su pasión por Forges y por el humor cuando colgó una viñeta del dibujante en la que la madre advierte a su hijo antes de salir de casa: «jomío, te recuerdes que los cargos los carga el diablo. Suerte».

Acostumbrado a retuitear numerosas noticias de ciencia y de actualidad espacial, Pedro Duque ha dejado durante los últimos días también constancia de su animadversión hacia las pseudociencias: «El Reiki es lo que mi abuela llamaba 'cura sana culito de rana'. A los niños con pupitas los consuela mucho.».

Entre las dianas más recurrentes de Pedro Duque destaca la homeopatía: «Nunca está de más recordar: la #homeopatía no es medicina natural ni es curar con hierbas. Por ejemplo, este medicamento lo hacen con pises de varón afectado de gonorrea. ¿Estamos locos o qué? Y no es lo peor».

Por mucho que la industria de la #homeopatia consiga, con no sabemos qué artes, que la Unión Europea o los gobiernos lo amparen, eso no cambia nada. NO FUNCIONA. NO HACE NADA. Al menos nadie nos obliga a pagarles las chuches esas que venden. Avisados estáis.

Menos popular (unos 10.000 seguidores ayer) pero muy activa en Twitter (15.300 mensajes desde que se estrenó en esta red) es la nueva titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, (@Teresaribera) cuyo historial delata su ocupación, y preocupación, por el cambio climático.

Gracias @sanchezcastejon por la confianza, gracias a los que cada día trabajais por un mundo más justo, en el que prosperidad no esté reñida con equidad ni límites ambientales. #TransiciónEcológica. #ConstruyendoUnFuturoComún — Teresa Ribera (@Teresaribera) 6 de junio de 2018

Confirmado su nombramiento, el último tuit de la ministra ha sido para despedirse de sus compañeros en el Instituto francés para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (Iddri), que ha dirigido, y para dar las gracias a París y a Francia, donde deja «parte de su corazón».

Su perfil en esta red delata la apretada agenda que ha tenido durante los últimos días, ya que el lunes se encontraba en Berlín en una jornada de trabajo sobre gobernanza y sostenibilidad junto a la canciller alemana, Angela Merkel.

Pocos días antes asistía en Madrid a la presentación del último informe de la Fundación Cotec, y desde su butaca elogiaba en un tuit las palabras del Rey Felipe VI sobre el futuro del empleo: «El futuro del #empleo... la calidad, la cantidad, el reparto... en contextos de transición... de lo analógico a lo #digital, de lo lineal a o #circular, de lo material a lo #intangible».

Mucho menos activos en Twitter son el resto de los nuevos miembros del Gobierno, aunque entre ellos destacan los casi 24.000 tuits de @CarmenMonton y 22.000 seguidores.

Enhorabuena a Pedro @sanchezcastejon . Hoy España tiene un Presidente decente, honesto y que trabaja por el bien común.

Emocionada en un día histórico para nuestra democracia. #MocionCensura — Carmen Montón (@CarmenMonton) 1 de junio de 2018

Curioso es el caso de Dolores Delgado, nueva ministra de Justicia, cuyo perfil en Twitter @LolaDelgadoG apenas tiene 3.145 seguidores, de lo que se aprovechó ayer un periodista italiano para abrir una cuenta falsa con la que engañó durante horas a no pocos periodistas e incluso profesionales del sector de la Justicia.

Él mismo informó de que se trataba de una cuenta «fake» tras poner un tuit sobre la muerte (falsa) de Baltasar Garzón.

Solo el nuevo ministro de exteriores, José Borrell está ausente de Twitter, aunque la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, @CelaaIsabel no tuitea desde noviembre del año pasado.

Tiempo para abordar una reforma constitucional medida y acordada.Nos faltan mecanismos federales de Cooperación y Colaboración.La lealtad constitucional nos exige reforma del sistema tras 40 años de fatiga. — Isabel Celaá (@CelaaIsabel) 22 de noviembre de 2017

En esa misma fecha llegó a la red social del pajarito @Carmencalvo_ que ha pasado desde ayer por la tarde de poco más de cuatro mil seguidores a casi 5.500.

En general todos los nuevos ministros y ministras han multiplicado sus seguidores en Twitter, por la curiosidad de los internautas de bucear en sus perfiles.