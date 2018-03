«Parece que esté en otro lugar. Es como si la cosa no fuera con ella» Ana Julia Quezada. / Atlas Ana Julia Quezada se escuda en el silencio en las primeras 48 horas para no colaborar, según relata uno de los agentes del operativo MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 13 marzo 2018, 10:17

“Parece que esté en otro lugar. Es como si la cosa no fuera con ella”. Las palabras las ha pronunciado a primera hora de la mañana de este martes en conversación telefónica uno de los operativos de la Guardia Civil que está participando en las investigaciones sobre el asesinato del pequeño Gabriel. Ana Julia Quezada -afirma- no ha abierto prácticamente la boca desde que fuera detenida a primera hora de la tarde del domingo en Vícar. Allí, el domingo, durante unos minutos insistió a los agentes en su inocencia y en que se equivocaban con su arresto. Luego –explica este operativo- cuando comprobó que sus ruegos no eran escuchados por los funcionarios se refugió en un silencio que no ha roto hasta ahora.

Quezada –apunta esta fuente- se mantuvo totalmente serena, incluso “ausente”, cuando ayer los agentes le llevaron a la acequia o aljibe de la finca de Rodalquilar en el que escondió el cadáver del niño. Le preguntaron detalles. Le dijeron que le habían visto sacar el cuerpo el domingo. Ella –señala el funcionario- miró al suelo. Luego miró a un punto perdido de las montañas cercanas. Tampoco se inmutó cuando una muchedumbre la increpó a las puertas de su casa de Vícar.

Los agentes ya sabían, gracias a los análisis criminalísticos previos, que se iban a enfrentar a un tipa dura y fría, pero esperaban que 48 horas después de su arresto –y sobre todo sabiendo que las pruebas que le incriminan son “irrefutables”- la detenida “humillara” (confesara, en el argot policial). Pero nada.

Dicen los investigadores que Ana Julia parece ya resignada a su largo futuro en prisión y consciente de que haga lo que haga nada va a cambiar. “Es como si espera a que pasara el trámite de su detención”. “No sabemos si al final va a colaborar”, confiesa el funcionario. “No muestra la más mínima empatía”, concluye.