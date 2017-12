Pérez-Reverte a Colau: «A mí no me utilice para sus basuritas político-folklóricas» RC La alcaldesa se enzarza por Twitter con el escritor por decir en una entrevista que parece que a Rufián «le pegaban en el colegio» COLPISA Madrid Martes, 12 diciembre 2017, 13:47

Ada Coau y Arturo Pérez-Reverte se han enzarzado en una guerra pública en Twitter. La alcaldesa de Barcelona ha salido en defensa del diputado de ERC Gabriel Rufián después de que el escritor en una entrevista en La Sexta Noche dijera que "a Rufián le pegaban en el colegio".

El diputado de ERC le contestaba por Twitter afirmando que "no, pero que en cualquier caso hay que ser muy miserable para frivolizar así el bullying".

Y empezaba la guerra. Decenas de personas han criticado la actitud de Perez-Reverte. La última con cargo público en hacerlo ha sido la alcaldesa de Barcelona que ha afeado al escritor sus palabras y ha mostrado "todo su apoyo" a Rufián.

Discrepo en muchas cosas con @gabrielrufian pero en esto tiene todo mi apoyo: Pérez-Reverte debería pedir disculpas a víctimas de bullying https://t.co/z3OY8cJ4LD — Ada Colau (@AdaColau) 11 de diciembre de 2017

El escritor no ha tardado en echar más leña al fuego y ha respondido a la alcaldesa: "Váyase a hacer demagogia barata a otra parte, señora. A usted nadie le ha dado pandereta en esta fiesta. A mí no me utilice para sus basuritas político-folklóricas".

Váyase a hacer demagogia barata a otra parte, señora. A usted nadie le ha dado pandereta en esta fiesta. A mí no me utilice para sus basuritas político-folklóricas. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 12 de diciembre de 2017

El escritor ha terminado poniendo un post en su cuenta de Twitter dedicado a "Colau, Rufián y sus portadores de botijo" titulado 'Cagaditas de rata en el arroz del acoso escolar' en el que explica por qué dijo que a Rufián debieron pegarle de niño en el colegio.