ERC plantea el 21-D como el referéndum que Rajoy no se ha atrevido a pactar Marta Rovira. / Efe Marta Rovira se pone a disposición del partido, después de que Junqueras la designara como candidata a la presidencia de la Generalitat CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 16 noviembre 2017, 10:33

Si Artur Mas calificó las elecciones del 27-S de 2015 como el referéndum definitivo, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ha definido los comicios del 21-D como el “referéndum que Rajoy no se ha atrevido a pactar”. El independentismo insiste en plantear las elecciones autonómicas como plebiscitarias. “Ahora tenemos que ir absolutamente a todas. El Estado han convocado unas elecciones. Somos muy conscientes de que este es el referéndum que ellos no han atrevido a pactar”, ha expresado en Catalunya Ràdio. “Nosotros tenemos que demostrar que tenemos un mandato del 1 de octubre, hay que ganar estas elecciones”, ha afirmado.

Un día después de que Oriol Junqueras la designara como futura presidenta de la Generalitat, Rovira ha insistido en que el candidato sigue siendo Oriol Junqueras, pero se ha puesto a disposición de su partido para lo que haga falta. “Disponible y dispuesta para hacer lo que haga falta”, ha insistido. ”Agradezco las palabras de Oriol. Creo que lo hace en unos momentos complicados sin saber evidentemente qué podrá hacer y qué no podrá hacer”, ha asegurado. A su juicio, Junqueras no quiere ser un obstáculo porque este proceso no va de “protagonistas, de nombres concretos”. “Es un proceso que principalmente ha comenzado la gente en la calle, y que en función de la situación en que estemos, todo el mundo debe dejar paso para que este proceso pueda continuar fluyendo si la gente lo decide en las urnas. Y creo que este es el mensaje clarísimo de Oriol Junqueras”, ha apuntado.

De cara a las elecciones, la líder de ERC ha dicho que el objetivo del independentismo es derrotar el bloque del 155, a hacer República y a revalidar el mandato democrático surgido de las urnas el 1 de octubre.