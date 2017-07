Los cabecillas de la trama no estarán en la sala Francisco Correa. / Efe Correa, Crespo y 'El Bigotes', que cumplen condena por la rama valenciana de la red, no acudirán a escuchar en directo la declaración de Rajoy COLPISA Madrid Miércoles, 26 julio 2017, 10:09

El presidente del Gobierno se ahorrará el trago de cruzarse en la sala de la Audiencia Nacional que juzga el ‘caso Gürtel’ con buena parte de los cabecillas de la trama. Francisco Correa, su número dos Pablo Crespo y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ no acudirán a escuchar en vivo la declaración del jefe del Ejecutivo, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Los tres cumplen condena por la rama valenciana de la red. En cualquier caso, los acusados no tienen la obligación de asistir a la vista oral si el testigo no es propuesto por ellos mismos o no tienen relación o implicación con el mismo, tal y como lo decidió el tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado.

Aunque en un primer momento se había anunciando la presencia de Luis Bárcenas, el extesorero ha decidido esta mañana no estar presente en la sala de vistas y evitar así encontrarse con Rajoy. No estaba obligado a venir.

Protocolo

Lo que no se ha confirmado es si el jefe del Ejecutivo será recibido por el presidente de la Audiencia Nacional. Una de las posibilidades que se barajan es que José Ramón Navarro, le espere a las puertas de la sede de este órgano judicial.

Rajoy, según se detalla en el auto de su citación, está llamado a declarara como «ciudadano español», no como presidente del Gobierno. El PSOE ya ha rechazado de antemano cualquier tipo de gesto hacia el jefe del Ejecutivo. Los socialistas advirtieron que un recibimiento oficial «deteriora la imagen de la justicia, genera malestar entre los profesionales de la justicia y también en la ciudadanía, y quiebra la imagen de separación de poderes».

Una consideración que se tendrá con Rajoy es la de declarar desde un estrado y no desde la mesa de testigos delante del banquillo de acusados.