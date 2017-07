Iglesias: «No hay que descartar medidas represivas del Gobierno en Cataluña»

Rechazo a las «soberanías compartidas»

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado la idea de las "soberanías compartidas" planteada por el secretario general de Podemos y ha dicho que es un concepto que se ha "inventado" Pablo Iglesias para dar su respaldo al independentismo.

"'Soberanías compartidas'. Algunos ya no saben qué inventarse para apoyar la secesión de Cataluña o Euskadi y llegar al poder en toda España", ha escrito Rivera en su cuenta de Twitter.

Iglesias ha dicho en una entrevista que el PSOE no estará preparado para gobernar si no entiende que "España es plurinacional y diversa" y si no reconoce "alguna fórmula de soberanía compartida" en Cataluña, aunque se ha mostrado optimista en cuanto a la posibilidad de que los socialistas acaben asumiendo que España es un país plurinacional y no sólo culturalmente.

Por otro lado, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha enmarcado la dimisión de la ya exsecretaria de Enseñanza del Gobierno catalán María Jesús Mier en una "purga política", en referencia a las últimas dimisiones y destituciones de altos cargos de la Generalitat.

"Imaginemos las ganas que tendrán de hacer lo mismo con los funcionarios", ha indicado, en vista de la "escabechina" que, a su juicio, han hecho los dirigentes de la antigua Convergencia (PDeCAT) "con los suyos".