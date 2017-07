Sánchez e Iglesias arrancan el lunes la negociación para buscar acuerdos 02:14 Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y Pablo Iglesias, dirigente de Podemos. / Efe El encuentro llega casi tres semanas después de que los dos líderes acordaran iniciar una senda de trabajo conjunto para hacer frente al PP EUROPA PRESS MADRID Viernes, 14 julio 2017, 16:50

El PSOE y Unidos Podemos mantendrán el próximo lunes a las 17.00 horas en el Congreso la primera reunión de equipos para comenzara a explorar iniciativas conjuntas con las que hacer frente al Gobierno del PP, según han informado fuentes de los dos grupos parlamentarios.

Esta primera reunión estará presida por los líderes de ambas formaciones, el del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias, y se produce casi tres semanas después de que los dos secretarios generales acordaran esta senda de colaboración conjunta en el encuentro que mantuvieron el 27 de junio.

Los dos líderes encomendaron a sus portavoces parlamentarias, Margarita Robles (PSOE), e Irene Montero (Unidos Podemos), gestionar los detalles y el calendario para poner en marcha el plan conjunto de trabajo. Ambas mantuvieron un encuentro informal el pasado 4 de junio, a modo de primera toma de contacto, en el que no llegaron a concretar nada.

Desde la reunión entre Sánchez e Iglesias del 27 de junio, la primera que mantenían los líderes en más de un año, Podemos mostró su "plena disposición" para comenzar las reuniones lo antes posible, mientras que el PSOE ha mantenido en todo momento un perfil más bajo al respecto.

De hecho, en el partido morado habían comenzado a impacientarse ante la falta de concreción de los socialistas. "Estamos esperando a que por fin podamos tener una reunión de equipos para hablar de colaboración parlamentaria", aseguró este martes Iglesias en declaraciones a los medios en el Congreso, sin ser siquiera preguntado sobre esa tardanza a la hora de concretar un calendario para comenzar las reuniones.

Este jueves, Iglesias volvió a manifestar que seguían a la espera, aunque aseguró que confiaba plenamente en que Sánchez cumpliría con el "compromiso" que sellaron en aquella reunión de finales de junio, de comenzar en el mes de julio los encuentros de los equipos de trabajo.

Fuentes del partido morado explicaron a Europa Press que Montero le había trasladado a su homóloga en el PSOE hasta tres propuestas de fechas para mantener esa primera reunión, y que estaban a la espera de que los socialistas movieran ficha.

Finalmente, la reunión tendrá lugar este lunes 17 y en ella el PSOE y Podemos comenzarán a explorar el mejor modo de hacerle frente a las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, que Sánchez se marcó como objetivo combatir en su campaña por el liderazgo del PSOE, que recuperó en mayo.

Moción de censura en el horizonte de Podemos

Podemos sigue manteniendo que el objetivo de todo ese trabajo conjunto debe ser sacar al PP de La Moncloa, necesariamente con una nueva moción de censura, pero son conscientes de que el PSOE no quiere plantearse ahora esta posibilidad al considerar que no dan los números --aunque no cierre la puerta a hacerlo en un futuro--.

Por ello, Iglesias y Sánchez acordaron en su reunión una serie de temas, entre los que no se incluye la moción de censura, y que se agruparán en cinco bloques: medidas para paliar la precariedad juvenil y la pobreza infantil; relaciones laborares, como la recuperación de la negociación colectiva; políticas de igualdad; pensiones; y medidas para impedir el bloqueo de iniciativas en el Parlamento por parte del Ejecutivo.

"Esta agenda va en la buena dirección y puede servir para demostrar que no hay mayoría del PP y sus aliados en la Cámara. Respetamos la estrategia del PSOE y trabajaremos para intentar convencerles", aseguró Iglesias tras su reunión con Sánchez, en relación a esa nueva moción de censura a la que aspira Podemos. "El desarrollo de las semanas y meses va a revelar que la situación del PP en el Gobierno es insostenible", apostilló.

Por su parte, Sánchez defendió la necesidad de "no empezar la casa por el tejado" y trabajar desde las fuerzas de la izquierda en construir una agenda común que permita demostrarles a los electores que existe una "mayoría alternativa" al Gobierno del PP que puede ir desmantelando poco a poco algunas de sus políticas. También aseguró haber encontrado al líder de Podemos con posiciones "más realistas" que en el pasado.