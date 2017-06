La Zarzuela atribuye la ausencia del rey Juan Carlos a una decisión suya Fotografía de los Reyes con los diputados. / Efe Los partidos lamentan la ausencia del Rey emérito en el 40 aniversario del 15-J y el Gobierno atribuye al Congreso su exclusión en el acto MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Viernes, 30 junio 2017, 10:30

El 18 de junio de 2014 fue su último día como protagonista. Desde que abdicó, Juan Carlos I asumió un papel de representación institucional muy concreto y decidió que cuando el Rey interviniera en una sesión solemne en las Cortes Generales, él no acudiría. Consideraba que en la sede de la soberanía nacional con un monarca bastaba. Por eso no estuvo en la proclamación de Felipe VI y tampoco el pasado noviembre en la apertura solemne de la XII Legislatura. El miércoles, sin embargo, su ausencia en un acto que tenía por objetivo rendir homenaje a los protagonistas de la transición provocó, según portavoces extraoficiales, su enfado y decepción. Los diputados y senadores de la legislatura constituyente lo comentaban abiertamente, echaban de menos al Rey emérito.

Desde el Palacio de la Zarzuela atribuyeron la ausencia a una cuestión de protocolo y aseguraron que si la celebración no hubiera sido en el hemiciclo y se hubiera celebrado en otro salón, don Juan Carlos podría haber acudido. Pero las explicaciones no convencieron al Rey emérito, que no entiende que fuese excluido de este homenaje. Más si cabe, cuando algunos de sus colaboradores de aquella época sí estuvieron en el Congreso y quienes ya fallecieron fueron representados por sus familiares, como los hijos de Adolfo Suárez o de Torcuato Fernández Miranda, su mentor. Por eso, don Juan Carlos no dudó en confirmar esa misma noche que, en efecto, no fue invitado a la ceremonia. Fue a través de un mensaje de texto que el periodista Raúl del Pozo le envió preguntándole sobre su incomprensible ausencia: «¿No cree Su Majestad que no invitarle a la conmemoración de la Democracia es como no invitar a Napoleón a la conmemoración de la batalla de Austerlitz?». El Rey emérito no se anduvo por las ramas y le respondió: «Sí, desde luego».

Reproches por su ausencia

Su ausencia en el acto de conmemoración de las primeras elecciones democráticas acaparó hoy todos los corrillos en los pasillos de la Cámara baja. «Nadie lo entiende», aseguró el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, que opinó que el exjefe del Estado «debería haber estado físicamente».

Una idea que compartió incluso el secretario general de Podemos, que reconoció que «a la vista de todas las figuras que han estado aquí», su presencia «hubiera podido tener todo el sentido del mundo». También para el expresidente de la Cámara baja, Jesús Posada, que defendió la figura del anterior jefe del Estado como «el artífice de la transición» y reconoció que si no hubiera sido por él, el país no estaría conmemorando aquellos comicios del 15 de junio de 1977.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, eludió el debate y esgrimió el respeto a las decisiones de Casa Real y que su grupo se queda «con ese homenaje, que hace suyo, a las personas que hicieron posible la transición». En los mismos términos se expresó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que aseguró, además, que no fue consciente de que don Juan Carlos no estaba hasta que terminó el acto y lo vio en los medios de comunicación.

El Gobierno también quiso huir de la polémica y se quitó cualquier responsabilidad de encima al asegurar que no participaba en la organización el acto. «Lo organizó el Congreso, el Gobierno no intervino», sentenció el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, para quien don Juan Carlos estuvo muy presente en los discursos de Felipe VI y de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, y en los «calurosos aplausos» que recibió.

Para evitar desplantes futuros, el PP consideró que sería importante articular una fórmula protocolaria que permita la presencia del actual jefe del Estado y de su antecesor en el Congreso. Sobre todo de cara al cuarenta aniversario de la Constitución, que se celebra el año que viene y en el que de seguirse el protocolo actual, don Juan Carlos también se quedaría fuera.