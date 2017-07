Zoido cree que los Mossos d'Esquadra cumplirán la ley ante el referéndum independentista El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. / EFE El ministro del Interior ha avisado de que el Gobierno «activará todos los resortes legales» si la Generalitat compra urnas para celebrar la consulta soberanista EUROPA PRESS Madrid Martes, 18 julio 2017, 13:57

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este martes que "no tiene ninguna duda" de que los Mossos d'Esquadra cumplirán la ley a pesar de los cambios en su dirección y ha avisado de que el Gobierno "activará todos los resortes legales" si la Generalitat decide comprar las urnas para celebrar el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre.

Más información El Gobierno recuerda que la Generalitat no puede usar dinero público para comprar urnas

En declaraciones a la prensa antes de comparecer en la Comisión de Interior en el Congreso, Zoido ha lamentado la "deriva radical" del Gobierno de Carles Puigdemont, como demuestra la dimisión este lunes del director de los Mossos, Albert Batlle, y este mismo martes del director del Servicio 112. "Lamento muchísimo que cualquier persona que respete la ley sea obligada a dimitir, sin duda es muy lamentable", ha dicho.

No obstante, ha apuntado que no tiene "ninguna duda" que los mossos van a cumplir con su obligación "No se me pasa por la cabeza que no vayan a ser fieles cumplidores con las obligaciones que tienen asumidas como consecuencia de su condición. Espero que a nadie se le pase por la cabeza que pueden ser condicionados y, al mismo tiempo, que hagan una cosa distinta a lo que la ley les obliga", ha comentado Zoido.

Cualquier incumplimiento «será combatido»

El titular del Interior ha repetido que el Ejecutivo impugnará la compra de urnas para celebrar el referéndum, unas competencias que este mismo martes ha asumido oficialmente el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, tras la remodelación del Ejecutivo catalán de la semana pasada. "Cuando se conozca el hecho", ha dicho sobre la compra de urnas, "el Gobierno activará todos los resortes legales para que aquello que esté en contra de la ley pueda llevarse a cabo".

"Las actuaciones que el Gobierno ha venido desarrollando en los últimos meses se seguirán haciendo", ha continuado Zoido, subrayando que cualquier incumplimiento de la ley será "sin duda combatido". "Ante la deriva tan radical, no va a haber dejación de funciones, seguiremos haciendo lo que nos corresponde y seguiremos manteniendo el diálogo con toda la sociedad catalana y trabajando para resolver los problemas que tienen los catalanes", ha enfatizado.

El ministro ha hecho un llamamiento a la reflexión apelando al "sentido común y la prudencia", recordando que la sociedad catalana es "plural, integradora y respetuosa con el imperio de la ley". "No veo otro escenario que no sea el cumplimiento estricto de la ley", ha insistido.