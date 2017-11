El presidente muestra sus reticencias sobre una reforma de la Constitución Rajoy admite que «nunca» ha sido partidario de modificarla «salvo que se tenga muy claro para qué», aunque señala que deberían mejorarse cosas como la enseñanza del castellano NURIA VEGA Madrid Martes, 14 noviembre 2017, 11:48

El Congreso de los Diputados revisará en los próximos meses el funcionamiento del modelo territorial. La comisión parlamentaria para el estudio del Estado de las autonomías se constituirá mañana e incluirá la reflexión sobre una reforma constitucional. Mariano Rajoy asegura estar dispuesto a escuchar las propuestas del resto de grupos, aunque admite que su posición no ha variado. “Yo nunca he sido partidario, como es sabido, de hacer reformas de la Constitución, salvo que tengamos muy claro para qué hacerlas”, ha puntualizado.

Sí ha reconocido como tarea pendiente la modificación del sistema de financiación autonómica. El Gobierno emplazó ayer al PSOE a negociar el cambio de modelo, aunque Rajoy insiste en que lo aconsejable sería alcanzar un consenso mayoritario. “Habrá que corregir si hay cosas que no están bien, pero es imposible hacer un modelo de financiación que no tenga el acuerdo de todos. Y, además, no es deseable”, ha avanzado en una entrevista en la Cadena Cope.

Por otro lado, en el plano normativo, el presidente asume que hay aspectos del Estado autonómico revisables. En este sentido, Rajoy es partidario de que la Cámara baja analice la enseñanza del castellano en territorios como Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana. “Sería bueno que hablásemos de este asunto que ha generado mucha polémica y muchos disgustos y ha provocado que se incumplan sentencias”, ha apuntado el jefe del Ejecutivo.

En concreto, plantea que se aborde la función y labor de la inspección educativa como vía para garantizar el buen funcionamiento del sistema. “La mejor forma es respetar derechos -ha defendido-; si no, sin duda alguna tendremos que ver lo que tenemos que hacer para que esto no se produzca”.