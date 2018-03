El PSOE exigirá a Rajoy someterse a una cuestión de confianza si no aprueba los presupuestos Pedro Sánchez. / Víctor Lerena (Efe) Así lo ha acordado la Ejecutiva Federal del PSOE, reunida en la sede del partido en Ferraz y comunicado posteriormente a los medios de comunicación Sánchez en rueda de prensa EUROPA PRESS Madrid Lunes, 5 marzo 2018, 13:33

El PSOE exigirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento si no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha anunciado este lunes el secretario general socialista, Pedro Sánchez.

Así lo ha acordado la Ejecutiva Federal del PSOE, reunida en la sede del partido en Ferraz y comunicado posteriormente a los medios de comunicación Sánchez en rueda de prensa.

Si Rajoy no supera esa cuestión de confianza, no tendrá excusa para no adelantar las elecciones generales, ha advertido el líder socialista.