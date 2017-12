Puigdemont compara la detención de los independentistas con los atentados de Barcelona

El Ministerio de Interior explica #QuéHacerEnUnAtentado. Afegeixo 4 recomanacions:



🚫 No empresonar el polític que ho gestiona bé.



👮‍♂️ No arraconar al Major que ho soluciona eficaçment.



☣ No pagar confidents del CNI.



🤦‍♀️ No deixar sense munició als Mossos.#21Dpic.twitter.com/Ywpk8l74a7