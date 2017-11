Puigdemont dice que los catalanes deberían votar si quieren seguir en la UE Puigdemont en Bélgica. / Efe El expresidente de la Generalitat califica a la Unión Europea de «club de países decadentes y obsolescentes» EFE Barcelona Domingo, 26 noviembre 2017, 13:33

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, opina que los catalanes debería votar si quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea, tras apuntar que "quizás no hay mucha gente que quiera formar parte" de una UE "insensible al atropello de los derechos humanos y democráticos de una parte del territorio".

Según publica hoy 'La Vanguardia', que recoge una entrevista para el canal público israelí Canal 1 Khan, el también cabeza de la lista de Junts per Catalunya a las elecciones del 21-D se muestra muy crítico con la UE, a la que califica de "club de países decadentes y obsolescentes", y se plantea una consulta en Cataluña sobre su continuidad en la institución europea.

En este sentido, al ser preguntado sobre si no descarta un "Cataexit", Puigdemont responde: "Los que no lo descartan son los españoles y los europeos, porque no paran de decir que quedaremos fuera de la UE, pero quienes han de tomar esta decisión son los ciudadanos de Cataluña, como la deberían tomar libremente los otros ciudadanos de Europa".

"¿Ustedes quieren pertenecer o no a esta Unión Europea? ¿Y en qué condiciones?", se pregunta retóricamente Puigdemont, que advierte: "Veremos qué dice el pueblo de Cataluña".

Pese a todo, Carles Puigdemont se declara partidario de la UE y del euro, y asegura que trabajará "para cambiarla".

Rivera compara a Puigdemont con Le Pen

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha equiparado hoy a Carles Puigdemont con la francesa Marie Le Pen, ya que a su entender los dos representan a populismos que quieren "destruir" la Unión Europea (UE).

"Ahora lo entendemos todo, ahora se le ha caído la careta populista y nacionalista. Todos los populismos son iguales, quieren destruir la UE", ha asegurado Rivera en un mitin de precampaña en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que también ha participado la candidata de la formación naranja a la Generalitat, Inés Arrimadas.

Rivera se ha referido así a una información hoy que publica La Vanguardia según la cual Puigdemont se habría mostrado a favor de consultar a los catalanes para decidir su permanencia o no en la UE en caso de que Cataluña fuera independiente.

"Esto demuestra que la batalla de Cataluña es también la batalla de Europa", ha subrayado el líder de la formación naranja, que ha llamado a votar de forma "masiva" el próximo 21 de diciembre para conseguir que haya un gobierno "constitucionalista" por primera vez en democracia.