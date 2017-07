Rajoy reivindica la trascendencia del espíritu de Ermua en la lucha contra ETA 02:02 El presidente homenajea a Miguel Ángel Blanco y defiende a las víctimas como un «argumento» para luchar ahora contra el terrorismo global NURIA VEGA Madrid Lunes, 10 julio 2017, 15:01

La fotografía de Miguel Ángel Blanco que hace 20 años cubrió las paredes del País Vasco cuelga hoy de la fachada de la sede nacional del PP. “Sigues dejando huella”, reza la lona bajo la que la dirección del partido ha guardado a las doce y media un minuto de silencio en recuerdo del concejal de Ermua secuestrado el 10 julio de 1997 y asesinado 48 horas más tarde. “Este es un pequeño homenaje de los militantes del PP”, ha ensalzado Mariano Rajoy en la calle Génova.

Más información Carmena rechaza poner una pancarta en memoria de Miguel Ángel Blanco

Dos décadas después de las movilizaciones en las que se clamaba por la libertad de Miguel Ángel Blanco, el presidente del Gobierno defiende la trascendencia del movimiento ciudadano en la lucha contra ETA: “Creo que el espíritu de Ermua significó sin duda un cambio muy importante en la visión de muchas cosas por parte de mucha gente”. Y del mismo modo sostiene que a día de hoy las víctimas “pueden convertirse, como de hecho lo están haciendo, en uno de los argumentos más importantes para luchar contra el terrorismo aquí y fuera de aquí”.

“Nos acordamos de Miguel Ángel Blanco y defendemos con él y su memoria los derechos de las personas a la vida, a expresarse libremente y los derechos fundamentales. Repudiamos como siempre a aquellos que pretenden liquidar lo más importante que tienen los seres humanos, la vida y los derechos como ciudadanos”, ha añadido.

Está previsto que el jefe del Ejecutivo viaje el sábado a las jornadas de la 'Escuela Miguel Ángel Blanco' organizadas por Nuevas Generaciones en Bilbao. Fuentes del partido en el País Vasco recuerdan, además, que la formación estará mañana en Ermua para participar en la convocatoria institucional del Ayuntamiento de la localidad vizcaína y el jueves, para protagonizar su propio homenaje al edil asesinado.

Mari Mar Blanco responde a Carmena

Tanto los representantes de Nuevas Generaciones, como la cúpula del PP vasco y Mari Mar Blanco han asistido esta mañana a la concentración en la sede nacional. Después de que el Ayuntamiento de Madrid haya rechazado colocar en el consistorio una pancarta, la hermana del concejal ha subrayado que recordar aquel asesinato de ETA es “recordar a todas y cada una de las víctimas del terrorismo” y poner en valor que la sociedad vasca consiguiera “quitarse el velo del miedo”. “El silencio -ha denunciado- siempre ha sido muy cómplice en el País Vasco”.

En este sentido, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha calificado de “subterfugio” el argumento de la alcaldesa Manuela Carmena, que asegura no querer favorecer una “situación de menosprecio de una víctima en relación a otras”. “Todo el mundo sabe que Miguel Ángel es un símbolo muy particular, yo no digo que una víctima sea más que otra, pero este fue un asesinato a cámara lenta que golpeó la conciencia de los españoles en un momento muy determinado. No tienen que mirar de dónde procede el terrorismo, si es de derechas, izquierdas, nacionalista o no nacionalista, el terrorismo es terrorismo y ataca las libertades de todos, y cuando uno tiene una responsabilidad institucional tiene que ser muy consciente de eso”, ha advertido.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya ha avanzado que su formación organizará en Plaza de la Villa un homenaje y desplegará un cartel en reconocimiento de la figura de Miguel Ángel Blanco.