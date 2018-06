Un detenido y registros en sedes de la Generalitat y Mediapro por el 1-0 Se llevan a cabo en el marco de la investigación abierta por un juez de Barcelona sobre el proceso unilateral de independencia EUROPA PRESS Barcelona Martes, 12 junio 2018, 11:34

La Policía Nacional ha registrado durante una hora este martes un servidor de Mediacloud, una división de la productora Mediapro, para buscar datos que la Generalitat tenía alojados en la nube, ha explicado el empresario y socio de Mediapro Tatxo Benet.

En declaraciones a Rac1, Benet ha afirmado que la policía buscaba «datos de la Administració Oberta de Catalunya» que estaban alojados en un servidor alquilado a la empresa, aunque ha afirmado que no han encontrado nada de su interés, por lo que el registro no se ha alargado y no se han llevado nada

Ha subrayado que el registro no tiene nada que ver con el trabajo de Mediapro, y ha explicado que es como registrar un piso alquilado ante la sospecha de que el inquilino ha cometido algún delito: «El propietario del piso no es responsable. Es el símil que podríamos poner».

Benet ha dicho que aunque el registro ha durado poco y no se ha encontrado nada, ha sido suficiente «para crear revuelo» y que los trabajadores de la empresa se inquietaran, por lo que les ha transmitido un mensaje tranquilizador.

El registro se ha realizado a petición del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que también ha ordenado entrar en la Conselleria de Economía y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).