El pleno de investidura de Jordi Sánchez será el 12 de marzo

JxCat se querellará contra el juez si no permite a Sánchez ir a la investidura

Junts per Catalunya presiona al juez Llarena para que permita la investidura de Jordi Sánchez. La formación nacionalista ha anunciado este mediodía que si el juez del Supremo deniega la libertad al candidato neoconvergente a la presidencia de la Generalitat para asistir al pleno de investidura o no da el visto bueno para su participación en la sesión parlamentaria, presentará una querella criminal por prevaricación contra el magistrado. “Jordi Sánchez debe poder participar en el pleno, es diputado electo, ejerceremos nuestros derechos para que pueda intervenir”, ha señalado Eduard Pujol, portavoz de JxCat en la Cámara catalana. “Si el juez intenta revertir la lógica democrática del Parlamento, promoveremos una querella”, ha advertido. “Los jueces deben ser justos”, ha añadido, pero a su juicio “no pueden decidir quién puede y quién no puede ser presidente de un país”.

La iniciativa de JxCat se une a la petición formal que ha hecho el abogado del expresidente de la ANC para que Sánchez pueda estar presente en el pleno, que Roger Torrent ha convocado esta mañana para el lunes 12 de marzo. Además de la solicitud del letrado, los independentistas han reclamado a los letrados del Parlament que elaboren un informe sobre si la propia Cámara catalana puede reclamar al juez Llanera la asistencia de Sánchez. JxCat está convencido de que habrá pleno y sigue negociando con ERC para hacer llegar a la CUP un acuerdo cerrado, con vistas a que los anticapitalistas puedan sumarse al pacto.