Torrent: «Nos han obligado a suspender la democracia» El pleno acaba celebrándose, pero solo como un debate sobre la situación política. El Gobierno advierte al presidente del Parlament de que tomará «las acciones oportunas» CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 24 marzo 2018, 13:47

Jordi Turull no será presidente de la Generalitat. Tras perder la votación del jueves en primera ronda y ser enviado ayer a prisión, la Cámara catalana ha suspendido la segunda votación de investidura, prevista para esta mañana, a la que el candidato no ha podido asistir, lo que impedía la celebración del pleno. «Turull no puede estar aquí para ejercer su derecho a la representatividad», ha señalado el presidente de la Cámara, al inicio del pleno. «El candidato está en prisión y en estas condiciones el pleno no puede celebrarse», ha apuntado. «Turull debería estar aquí», ha denunciado. A su juicio, los poderes de Estado están impidiendo la investidura.

«Han suspendido la democracia. ¡ Ya basta! y solo podremos recuperarla desde la firmeza de todos los demócratas. Os insto a que formemos un frente unitario en defensa de la democracia, la libertad y la pluralidad», ha dicho Torrent, que añade que es «indigno» el encarcelamiento de los líderes independentistas.

El Gobierno avisó ayer y lo ha vuelto a hacer esta mañana que un candidato que no está presente en el pleno no puede ser investido. El Ejecutivo recordó que el recurso que presentó contra la investidura de Carles Puigdemont «dio origen a una doctrina del Tribunal Constitucional» sobre la obligatoriedad de la presencia del candidato. Después de una reunión con los presidentes de los grupos, Torrent ha anunciado la suspensión de la segunda vuelta de la investidura. El presidente de la Cámara catalana ha acatado así la imposibilidad de la celebración de la investidura, a pesar de que Turull pidió ayer a través de su abogado que se celebrara la votación. En su lugar, el pleno ha celebrado un debate sobre la situación política «por la dignidad de Turull y del Parlament», después del auto de procesamiento, que acusa a 25 dirigentes del proceso por rebelión, desobediencia o malversación y envió a prisión a cinco de ellos, entre otros a Jordi Turull. El independentismo ha frustrado el tercer intento de investidura: primero con Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y ahora Jordi Turull. Eso sí, el reloj de los dos meses como tope para la investidura ya se ha puesto en marcha. la mayor gloria es levantarse siempre.

En el debate, al que se han ausentado los cuatro diputados del PP como protesta por la celebración del pleno, todas las formaciones han coincidido en que Cataluña se encuentra en el momento más delicado de su historia. El independentismo ha cargado con dureza contra el Estado español y contra el sistema judicial, tras la decisión de Llarena. «¿Son conscientes de la barbaridad que han provocado?», ha espetado a los grupos constitucionalistas el portavoz de JxCat, Quim Torra. «Quieren convertir a Cataluña en una inmensa prisión», ha señalado. «El Estado quiere descabezar al independentismo», ha afirmado. «La operación a por ello es un monstruo con decenas de cabezas».

«El Estado de Derecho ha entrado en fallida, está en descomposición», ha afirmado el portavoz de ERC, Sergi Sabrià. «El Estado se destruye a sí mismo», «ayer nos escupieron a la cara», ha dicho. A su juicio, «no hay futuro para los catalanes en el Reino de España». «No nos rendiremos», advertido, «persistiremos para ganar la libertad». «No pasarán», según Natalia Sánchez, de la CUP. «Estamos ante un golpe de Estado», ha afirmado. «Llarena ha prevaricado, es el ariete de la demolición de la democracia», ha rematado. «Llenaremos las calles para vaciar las prisiones», ha rematado.

La que será líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha instado a los independentistas a acabar con el proceso. «Basta ya de proceso. «El proceso ha sido un fracaso institucional, social y político; basta ya», ha rematado. Miquel Iceta, del PSC, ha señalado que España y Cataluña están en el momento más delicado desde 1981 y ha apelado a los grupos a salir del confort del bloque y explorar un diálogo de verdad, pues Cataluña está en riesgo de «fractura irreversible».

Esta misma mañana, el Gobierno ha enviado un comunicado en el que considera que Torrent está obligado a atender sus peticiones así como las de otros grupos de la cámara de suspender el pleno. Moncloa afirma que la situación procesal del candidato «hace imposible que se celebre un pleno con garantías». Una circunstancia sobre la que ya existe doctrina del Tribunal Constitucional y sobre la que tambien se han pronunciado los propios letrados de la cámara autonómica.

«El Gobierno seguirá velando, como hasta ahora, por el cumplimiento de la ley y estudia las acciones oportunas a adoptar si finalmente el Presidente del Parlament mantiene una sesión parlamentaria contraria a la doctrina del TC y al propio reglamento del Parlament».