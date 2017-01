Investigan un acto de apoyo a uno de los supuestos violadores de Sanfermines

La Policía Nacional pondrá en conocimiento de la Comisión Antiviolencia la presencia de una pancarta de apoyo a José Ángel Prenda, uno de los acusados de la violación que sufrió una joven madrileña durante la primera noche de los Sanfermines, en las gradas de El Sadar durante el encuentro que el domingo disputaron Osasuna y Sevilla en Pamplona.

El profesor de Málaga confiesa más abusos a escolares El profesor de un colegio de la población malagueña de Torre del Mar que la semana pasada fue detenido como supuesto autor de abusos sexuales a al menos tres alumnas acudió el domingo pasado a la comisaría provincial de la Policía Nacional para confesar haber acosado a otras menores. El docente, de unos 40 años, casado y con hijos, volvió a quedar detenido tras esta comparencia, después de haber sido puesto en libertad con cargos y con una orden de alejamiento del colegio y de sus presuntas víctimas por el juez instructor el viernes pasado.

En la tribuna donde se ubicaban los aficionados sevillistas, una persona colgó una pancarta con el nombre ‘Gordo’, calificativo con el que apodan a Prenda en la peña radical Biris. El sospechoso es un conocido integrante de la peña y el homenaje no se quedó en la pancarta. También a través de las redes sociales se pidió la libertad del joven sevillano. De hecho, fue gracias a Twitter por lo que se supo de la pancarta. Durante el encuentro la mayor parte de los asistentes no se percataron de su presencia. Los aficionados visitantes se sitúan en un lateral de la grada superior del estadio, por lo que pasa desapercibida si se atiende al partido de fútbol.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, dijo ayer no saber nada sobre la pancarta. «Lo que tengo del fin de semana son los gritos en El Sadar contra el Sevilla de una parte minoritaria que van a ser denunciada». No obstante, aseguró, «habrá que ver esa situación y nos informaremos».

La consejera de Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, explicó que la Policía va a realizar un informe que enviará a Antiviolencia y también a la Fiscalía si ve connotaciones delictivas.

El presidente del Sevilla, José Castro, quitó importancia a lo ocurrido y dijo que los Biris no asistieron al partido. «Hay una pancarta del Sevilla o con los colores del Sevilla en la que una persona pone ‘Gordo’. Es como si vais vosotros o un familiar y pone ‘canijo’. Eso no significa nada». En la misma línea, el grupo radical del Sevilla recordó que no había acudido a Pamplona como peña, pero pidió que «no se condene a alguien que todavía no ha sido juzgado».

Prenda está encarcelado en Pamplona desde el 9 de julio, cuando el juez encargado de investigar la violación decretó prisión incondicional para él y cuatro amigos que presuntamente también participaron en la agresión sexual. Los cinco, que se denominan ‘La Manada’, no sólo agredieron presuntamente a la joven, sino que grabaron con un teléfono móvil los actos para compartirlos a través de WhatsApp.