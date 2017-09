Nuevas líneas de investigación pueden aclarar el caso de Diana Quer «Se trabaja de una forma bastante intensa», ha comentado el delegado del Gobierno en Galicia EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 20 septiembre 2017, 19:44

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha asegurado que las investigaciones para dar con el paradero de Diana Quer "continúan" 13 meses después de la desaparición de la joven en A Pobra do Caramiñal en "distintas vías". "No se dio carpetazo. Dijimos en su momento que las investigaciones continúan, como de hecho continúan. Se trabaja, probablemente, de una forma bastante intensa", ha manifestado el delegado del Gobierno este miércoles en un acto en Lugo.

En su intervención, Villanueva ha asegurado que el "hecho de que no se publiquen noticias no quiere decir que no se esté trabajando". "Se está haciendo por los servicios centrales y también autonómicos, en distintas vías de investigación y alguna de ellas avanzadas", ha recalcado.

Así, aunque reconoce que "hubiera sido deseable tenerlo resuelto", asegura que se seguirá trabajando". "Hemos visto recientemente un caso por parte de la Guardia Civil (el crimen del churrero en Chiclana hace trece años) que se resolvió después de una serie de años", ha manifestado para insistir en que "no se escatiman medios". "Se sigue trabajando, analizando documentación, analizando distintas vías de investigación que van apareciendo como consecuencia de estas investigaciones, cerrando algunas o dejando en segundo lugar unas para priorizar otras", ha resumido.

El delegado del Gobierno en Galicia ha explicado que una de las vías en las que se investiga es la de los "feriantes". Y es que, como ha recordado, en el momento de la desaparición se celebraban las fiestas en A Pobra, "en donde había muchas atracciones". "Había mucha gente trabajando en el sector de espectáculos. Se trabajó desde el principio y en función de los datos que van apareciendo se profundiza más en determinados ámbitos", ha señalado. Santiago Villanueva ha aprovechado para "felicitar" a la Guardia Civil por volcarse de "forma intensa" en esta investigación.