Muere un magrebí al intentar viajar como polizón en un barco desde Melilla El hombre se ha caído de los bajos de un camión poco después de que el vehículo accediera a la bodega de la embarcación EUROPA PRESS MELILLA Jueves, 26 octubre 2017, 11:56

Un hombre de origen magrebí ha fallecido a primeras horas de este jueves cuando pretendía introducirse en el barco que une Melilla con Motril (Granada) escondido bajo un camión que accedía al ferry momentos antes del embarque y cuya intención era viajar como polizón desde la ciudad española del norte de África hacia la Península.

Según ha informado a Europa Press una portavoz de la Delegación del Gobierno, los hechos han ocurrido sobre 7.50 horas, cuando las fuerzas seguridad en el Puerto recibieron el aviso de que "un polizón ha caído de los bajos de un camión poco después de que el vehículo accediera a la bodega del Volcán de Tinamar", un barco de la compañía Armas.

Ante su situación, los agentes llamaron al servicio médico de atención urgente del 061, que desplazó un equipo sanitario en ambulancia, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida, por lo que "los servicios médicos certifican su fallecimiento".

La portavoz gubernamental, que ha detallado que "se trata de un adulto de origen magrebí", ha señalado que "por ahora se desconocen las causas exactas de su muerte".

Este suceso ha provocado que cientos de pasajeros que debían partir este jueves a Motril (Granada) vieran retrasada su salida desde Melilla, prevista inicialmente a las 08.00 horas, aunque no fue hasta las 09.30 horas cuando el barco comenzó la travesía, han apuntado a Europa Press desde el ferry.

La partida del barco no se ha podido producir hasta que el médico forense no ha certificado la muerte de esta persona y el juez de guardia no hubiera ordenado el levantamiento del cadáver, algo que se produjo pasadas las 09.00 horas.

El cuerpo sin vida del hombre de origen magrebí ha sido trasladado por un servicio funerario hasta el depósito legal de cadáveres, en el Cementerio de la Purísima Concepción, donde se le practicará la correspondiente autopsia ordenada por el juez, para conocer las causas de su fallecimiento.

La Brigada de la Policía Judicial de Policía Nacional, por su parte, se ha hecho cargo de las investigaciones para intentar esclarecer el suceso.