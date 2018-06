Torra acelera los trámites para recuperar el Diplocat y las embajadas catalanas Quim Torra. / Efe El Gobierno catalán insiste en incluir el derecho de autodeterminación en el orden del día de la reunión Sánchez-Torra CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 12 junio 2018, 14:36

El Gobierno catalán, en su reunión semanal de los martes, ha decidido esta mañana paralizar el proceso de liquidación del Diplocat, el consejo de la Diplomacia publica de Cataluña que fue clausurado por el Ejecutivo central en virtud de la aplicación del 155.

La intención del presidente de la Generalitat es recuperar el Diplocat, operativo desde 1982, para «reforzar el área de exteriores». Para ello, la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha anunciado que Quim Torra ha convocado el pleno del patronato de este organismo, que preside él mismo, para decidir los próximos pasos, que deben ir encaminados a volver a poner en marcha el organismo, en el que forman parte entre otros, la Generalitat, el ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones provinciales, cámaras de comercio y universidades. A pesar de que el Gobierno central puso en marcha el proceso de liquidación, los órganos de gobierno del Diplocat siguen «activos», según fuentes de la Generalitat, ya que el consorcio no ha perdido su «personalidad jurídica».

En paralelo, Artadi ha expresado que para el ejecutivo de Torra es de la «máxima prioridad» volver a restituir las 'embajadas' catalanas que canceló el Gobierno de Mariano Rajoy. «La acción exterior de la Generalitat ha sido reconocida como constitucional por el TC», según fuentes del Palau de la Generalitat.

Mientras, Artadi ha señalado que sigue trabajando en la preparación de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Ha dicho que aún no hay fecha, pero que espera que sea lo más rápida posible. A su juicio, el encuentro con el presidente de la Generalitat no puede recibir el mismo tratamiento que los demás presidentes autonómicos. «Venimos del 1-O, no podemos renunciar al derecho de autodeterminación, queremos saber cuál es la oferta del presidente Sánchez a los catalanes para dar respuesta a la voluntad del pueblo catalán», ha señalado sobre el orden del día. «Queremos hablar de todo sin apriorismos», ha asegurado.

Sobre los registros policiales en la sede de la Consejería de Economía, el CTTI, el Idescat y Mediapro, la portavoz de la Generalitat los ha ligado a la sentencia del Supremo contra Iñaki Urdangarin. «Es una broma que se quiera usar los registros para tapar la sentencia», ha dicho. «»El Gobierno ha decidido entrar para generar miedo», ha rematado.

Asimismo, el presidente de la Generalitat se ha dirigido hoy por carta a los mandatarios europeos, con el fin de informarles personalmente que Cataluña dispone de un nuevo presidente y de un nuevo Gobierno. El jefe del Ejecutivo pone de relieve en la misiva que los nombramientos han tenido lugar «en una situación anómala, de conflicto abierto entre las instituciones catalanas y del Estado español, con políticos en prisión provisional, acusados de rebelión sin haber ninguna sentencia firme», así como Carles Puigdemont y otros miembros de su gobierno en el «exilio».

El jefe del Ejecutivo hace hincapié en la misiva que el nuevo Gobierno «mantiene la voluntad de fundamentarse en los valores de la solidaridad, la diversidad y la cohesión» y que «continuará apostando firmemente por el diálogo y la negociación como herramientas para resolver las discrepancias políticas».