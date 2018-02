Valls apela a la cooperación entre España y Francia «hasta la derrota completa de ETA» Valls recibe el Premio Gregorio Ordóñez de manos de Ana Iribar, viuda del concejal donostiarra del PP asesinado por ETA. / EFE El ex primer ministro francés ha recibido el premio Gregorio Ordóñez en San Sebastián AINHOA MUÑOZ San Sebastián Sábado, 3 febrero 2018, 15:51

El exprimer ministro de Francia Manuel Valls ha recibido este sábado el Premio Gregorio Ordóñez de la mano de Ana Iríbar, viuda del concejal donostiarra del PP asesinado por ETA hace 23 años, en un acto celebrado en un céntrico hotel de San Sebastián. Valls, ante la plana mayor del Gobierno de Mariano Rajoy, ha defendido la necesidad de mantener una cooperación antiterrorista entre Francia y España que, según ha manifestado, "tiene que ir hasta el fin, hasta la derrota completa de la banda terrorista" ETA.

En esta línea, el también exministro de Interior francés ha manifestado que en el país galo "no puede haber cambios", en un momento en el que el Ejecutivo francés ha anunciado que iniciará en próximas semanas el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco francés. Valls, asimismo, ha defendido la cooperación "ejemplar" a nivel judicial, político y policial entre Francia y España, pero ha enfatizado en que "la derrota no es solo policial y judicial. La derrota de ETA es también política y cultural. ETA -ha continuado el dirigente político- tiene que reconocer que se ha equivocado y pedir perdón a la sociedad. No hay otra solución".

A su juicio, "la reconciliación no es entre un pueblo y la organización terrorista ETA olvidando lo que ha pasado". Por eso, ha insistido en la necesidad de preservar la memoria de todas las víctimas y del "relato" de lo acontencido durante décadas de terror. "Esto no fue una guerra civil", sino una "lucha" contra "nuestros valores y nuestra civilización".

Poco antes, le ha precedido en el uso de la palabra Ana Iríbar, quien ha interpelado al Gobierno central a que ya "va siendo hora de poner en su sitio a los nacionalismos, muy especialmente en Euskadi, donde el relato de lo sucedido durante cincuenta años de dictadura terrorista se pervierte en favor de los asesinos y los cómplices". "Hoy la reivindicación de libertad debe ser más exigente que nunca. Muy especialmente en Cataluña, pero también en el País Vasco. Allí donde el nacionalismo consentido y mimado de este país utiliza las instituciones de Estado para reivindicar su fantasía y poner la casa patas arriba", ha sentenciado.

La viuda de Gregorio Ordóñez ha recordado también a las víctimas y a todos los "colectivos humanos" que sufrieron "el destrozo de ETA", bajo "la fría e impasible mirada de las instituciones vascas gobernadas por el PNV", al tiempo que ha rechazado "el final ordenado" del terrorismo "que promulga el Plan de Convivencia del Gobierno Vasco" del que ha rechazado "la reconciliación inmoral que promocionan las instituciones vascas". En la misma línea, ha preguntado directamente al Ejecutivo de Rajoy: "¿No creen que ya va siendo hora de dejar claro que éste debe ser un país de ciudadanos en igualdad de derechos y obligaciones y que para ello hay que terminar con los privilegios que los sucesivos gobiernos han ido pactando con los gobiernos nacionalistas?". Por este motivo, Iríbar ha exigido al Gobierno del PP "tensión democrática" para "combatir con gestión y accción política al nacionalismo".

El evento ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el expresidente del Gobierno, José María Aznar; su esposa y exalcaldesa de Madrid, Ana Botella; y el exministro popular Jaime Mayor Oreja. El vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto; el secretario general del PP vasco, Alfonso Alonso; y la expresidenta de los populares vascos María San Gil han sido otros de los participantes en el evento, al que también han asistido la diputada del PP y presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra; el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta; la secretaria general del PSE, Idoia Mendia; y el presidente de Vox, Santiago Abascal, entre otras personalidades.