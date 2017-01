Rescatan a un hombre que se había quedado atrapado cuando intentaba salvar a su oveja

No hay valor más preciado para un pastor que su rebaño de ovejas. Y si no que se lo digan a un vecino lebaniego que casi da su vida por rescatar a una de ellas, que se había quedado atrapada en un talud de la cuenca del río Bullón, a su paso por Frama, en Cabezón de Liébana.

El hombre, de mediana edad, no dudó ni un solo segundo a la hora de bajar a por ella. No pensó ni en el riesgo que tenía de caerse ni que el suelo no estaba en sus mejores condiciones. Tampoco pensó en los quince metros de caída que había hasta una zona de rocas del río.

Al final consiguió salvar a su oveja. Lo que no imaginó en ningún momento es que se quedaría atrapado con ella en aquella zona de difícil acceso. El momento de angustia del hombre y del animal llegó a su fin cuando unos vecinos avisaron al 112 de su situación de riesgo de caer al vacío.

Los bomberos del parque de Tama, mediante técnicas de rescate vertical, llegaron hasta el lugar donde permanecían ambos. Primero sacaron al hombre y después al animal. Ninguno presentaba lesiones.