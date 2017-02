Barrio califica como una "venganza personal" la retirada de su sueldo

El alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio (PRC) calificó ayer como "venganza personal", la moción aprobada por los tres partidos de la oposición, PP, PSOE y Reinosa en Común (REC), por la cual se anula su dedicación exclusiva con su correspondiente retribución.

El regidor, que gobierna en minoría, emitió ayer un comunicado en el que argumentaba que, "José Miguel Barrio, antes que nada es el alcalde de todos los reinosanos. Así, pues, esto también es un agravio dirigido a ellos".

El alcalde descargó principalmente contra Reyes Mantilla, portavoz del Partido Popular que, al comienzo de esta legislatura apoyó la retribución del alcalde y que el jueves dio un giro presentando de urgencia la moción que conduciría a la retirada del sueldo del regidor. Para él, dicha "ofensa" es la misma que "ha cometido interponiéndome querellas y demandas a sabiendas de que no tenían ningún fundamento y que los jueces han desestimado", apostillaba el edil.

Mantilla argumentó su cambio de posición "por el trato que el regidor y el equipo de gobierno dispensa a la oposición, ninguneándola y faltándola al respeto". La portavoz popular afirmó por otro lado que el regidor "mintió a los reinosanos al asegurar públicamente antes de las elecciones que no tendría sueldo, pues se iba a jubilar, y finalmente se lo puso, algo que ya ha trascendido a los medios nacionales".

Barrio respondió que "mentir y faltar a la palabra es afirmar que uno va a dimitir si la justicia no le da la razón y no hacerlo. Como hizo ella". Recalcó además Barrio que "yo no llevaba en mi programa electoral nada relativo a mi jubilación. Sí compartí en los vídeos que un medio digital grabó a los candidatos a la alcaldía de Reinosa mi intención de jubilarme al iniciar la legislatura".

Según Barrio, los técnicos municipales consideraron que continuar dado de alta en la Seguridad Social era lo más adecuado

Según explicó José Miguel Barrio, "consultados técnicos municipales, me informaron de que para percibir dietas según la ley tendría que tener concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación, es decir, a las Comisiones Informativas. El alcalde delega estas presidencias en los concejales titulares de cada área para poder dedicarse íntegramente a las funciones propias de su cometido, como son las de representación, gestión, atención ciudadana, relación con otras Administraciones y dirección y gobierno municipal. Y esas funciones no contemplan el cobro de dieta alguna". Por eso, según él, consideraron que, "continuar dado de alta en la Seguridad Social es la forma más adecuada de percibir una retribución por el desempeño de las responsabilidades propias de la Alcaldía".

Recordó por otro lado José Miguel Barrio que cuando accedió a la Alcaldía de Reinosa, en el año 2003, su sueldo se fijó en 41.769, 98 euros, la misma cantidad que percibía su predecesor en el cargo, el socialista Daniel Mediavilla. Dicha cifra se mantuvo inalterada a lo largo de toda la legislatura.

Tras el acceso de Reyes Mantilla a la Alcaldía de la ciudad en 2007, se estableció el sueldo en 45.288 euros y 46.647 en 2008.

En 2009, Barrio recuperó el bastón de mando después de presentar una moción de censura junto al PSOE e IU contra la alcaldesa popular y heredó la misma retribución económica. En 2011 el sueldo de alcalde se rebajó hasta los 44.314 euros, manteniéndose esta cifra hasta ahora.

Barrio explicó además que le corresponde "una pensión máxima que en la actualidad asciende a 36.000 euros brutos. Esta cifra, sumada a las dietas que podría llegar a percibir superaría mi sueldo actual como alcalde de Reinosa".