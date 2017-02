El funcionamiento del edificio multiusos enfrenta al equipo de gobierno y al PP

En la mañana del lunes la corporación barquereña celebró el pleno extraordinario solicitado por la oposición del Partido Popular para abordar la situación y el futuro del edificio multiusos, sesión que se inició con las críticas del portavoz popular calificando como “sonrojante” que el alcalde lo convocase a la inusual hora de las 9.30 horas de la mañana, “sabiendo de las dificultades para poder acudir los concejales que tienen que atender sus obligaciones laborales y los vecinos para poder informarse” señaló Vélez. “Esto es una clara muestra de la transparencia y la facilidades para la participación que nos prometieron”, les recriminó.

Vélez reiteró sus críticas a los nuevos usos que se le han dado a este moderno equipamiento municipal cuyo proyecto se redactó y se ejecutó durante su mandato al frente de la alcaldía, así como a los cambios introducidos que a su juicio “han desarmado la actividad estrella prevista para el edificio, la Casa de la Juventud, que fue una propuesta que se nos hico precisamente desde el Grupo Socialista y que nosotros en su día aceptamos, porque la consideramos razonable. Ahora aquello se convertirá en la Casa de los Locos” aseguró Vélez que también denunció ilegales, basándose en informes técnicos y de intervención, “por haber ejecutado obras no previstas sin la tramitación correspondiente que fueron mandadas realizar directamente por el alcalde y el primer teniente de alcalde”.

El portavoz popular también les recriminó que el Ayuntamiento se verá obligado a privatizar el servicio de atención al ciudadano y acceso al edificio al no realizar el previsto traslado de la Oficina de Turismo a los nuevos locales, cuyo personal también podría atender dicho servicio.

Por su parte el alcalde, Dionisio Luguera, rechazó las críticas de la oposición y las acusaciones de ilegalidades y de haber realizados cambios no previstos, señalando que lo único que hay es que el actual equipo de gobierno tenía unos criterios diferentes en algunos servicios, como fue el de trasladar al nuevo edificio el Hogar del Jubilado y no hacerlo con la oficina de turismo, al considerar que su actual ubicación es la mas idónea. “Por nuestra parte no hay ningún tipo de improvisación, y todo está funcionando perfectamente. Sin embargo si estamos haciendo las cosas con cautela y con toda la seguridad jurídica” señaló, al mismo tiempo que también acusó al portavoz popular de haber sido ellos los que en su día cometieron ilegalidades al haber adjudicado la redacción del proyecto por mas de 60.000 euros sin haber realizado concurso público.